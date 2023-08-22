Инвестор из Великобритании выкупил долю компании Cosmolot: какие последствия будут для рынка

Компания Cosmolot привлекла дополнительный капитал от стратегического инвестора из Великобритании. Такое решение было принято для поддержки внутреннего и внешнего развития компании в новых вертикалях и рынках.

Что это значит для украинского рынка азартных игр – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Инвестиции открывают дополнительные возможности для укрепления экономики страны

Арнульф Дамерау, основатель лондонской EuroAtlantic Group, инвестировал в Cosmolot путем увеличения статутного капитала и стал владельцем значительной доли компании. Детали сделки не разглашаются, однако, как отмечают в компании, это значительная сумма прямой иностранной инвестиции в украинский бизнес.

Cosmolot является безоговорочным лидером на рынке. Компания первой в Украине получила лицензию на игровую деятельность и первой привлекла стратегические иностранные инвестиции, сохраняя лидерство в сфере онлайн-гемблинга.

Новые инвестиции открывают дополнительные возможности, чтобы укрепить экономику страны, создать новые рабочие места, способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет, а также обеспечить необходимую помощь фронту. Британский инвестор рассказывает, что за первое полугодие 2023 Cosmolot оплатил более 800 миллионов гривен налогов в государственный бюджет и предоставил помощь ВСУ на сумму более 100 миллионов гривен, тем самым показывая пример ответственного бизнеса, который поддерживает экономику и фронт.

Как европейский инвестор, я вижу Украину, процветающую после победы в скором будущем. Мои интересы как инвестора состоят в росте капитализации компании Cosmolot и открытии новых рынков. Именно поэтому решение инвестировать средства в технологическую компанию логично и своевременно. Кроме прозрачности, ответственности перед клиентами, технологичности Cosmolot произвел весьма положительное впечатление своей мощной поддержкой обороны Украины. Я верю, что Украина защитит свою свободу и будет стремительно развиваться в ближайшем будущем.

– комментирует Арнульф Дамерау.

Это первая из многих инвестиций, запланированных в Украину, включая IT, искусственный интеллект и программное обеспечение, а также возобновляемые источники энергии. После успешного освобождения Крыма Арнульф надеется завершить проект, от которого вынужден был отказаться в 2013 году. Речь идет о том, чтобы построить ветропарк мощностью 300 мегаватт в Ленином и Черноморском для обеспечения Украины зеленой энергией, чтобы возместить более 25 миллионов инвестиционных потерь, которые он понес в Украине с 2006 года.

"Международные инвестиции и зарубежные партнерства важны для экономического роста и стабильности украинского рынка. Это большой шаг не только для нашей компании, но и для всей индустрии азартных игр Украины. Cosmolot всегда ставил перед собой задачу быть первым и самым лучшим в Украине. С новым стратегическим инвестором, обладающий большим корпоративным опытом и репутацией, мы ставим перед собой еще более амбициозные цели: выйти на западные рынки, увеличить капитализацию компании, начать движение к превращению в публичную компанию", – комментируют в Cosmolot.

Что известно об инвесторе Арнульфе Дамерау

Британский инвестор Cosmolot – предприниматель и филантроп. Является руководителем и основателем EuroAtlantic Group и EuroAtlantic Institute, который проводит совместные мероприятия с Мюнхенской конференцией безопасности и Всемирным экономическим форумом. EuroAtlantic Group инвестирует в недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии, программное обеспечение и технологии.

Также является акционером Crowdstrike, ведущей международной компании по кибербезопасности, которая защищает 10 крупнейших финансовых учреждений мира и провела IPO на NASDAQ в 2019 году.

Арнульф Дамерау и EuroAtlantic поддерживают Украинскую авиационную службу спасения и социальный проект SWIDOMO в Дюссельдорфе. С февраля 2022 года инвестор предоставил свою квартиру для проживания семьям из Донбасса.

Что стоит знать о компании Cosmolot