В Италии освободили мафиози, которого за более чем 100 убийств приговорили к двум пожизненным

За сотрудничество со следствием в Италии освободили осужденного к 2 пожизненным срокам мафиози Джованни Бруску. Его признали виновным в ряде резонансных убийств, в частности, известного борца с мафией Джованни Фальконе и его жены.

Сам Бруску заявлял, что убил по меньшей мере 150 человек. Его освободили за сотрудничество с правоохранительными органами.

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Скандальное освобождение мафиози в Италии

Мафиози Джованни Бруску, известного по прозвищу "Свинья", выпустили на волю. Это событие вызвало резкую критику со стороны итальянского общества. Ведь до 1996 года Бруску был одним из самых разыскиваемых итальянских преступников и правой рукой "босса боссов" "Коза Ностра" Тото Риины.

За более чем сотню убийств, к которым был причастен мафиози, его осудили сразу на 2 пожизненных пребывания в тюрьме.

Бруску на свободе: как так произошло

После ареста Бруску начал сотрудничать с правительством, рассказывая прокурорам о причастности мафии к многочисленным преступлениям по всей Италии.

В частности, он признался в убийстве 13-летнего сына информатора Сантино ди Маттео – парня задушили и растворили в кислоте. Его показания были ценными, поэтому срок заключения сократили.

Однако назначенный срок он не отсидел, досрочно выйдя на свободу за примерное поведение. Теперь в течение 4 лет за ним будет присматривать полиция.

Реакция семей жертв мафиози и политиков

Освобождение преступника раскритиковали родственники жертв и многие известные политики. Вместе с тем представитель прокуратуры заявил, что ценность свидетельств мафиози не вызывает сомнений.

Издание Il Fatto Quotidiano цитирует слова сестры убитого им Фальконе Марии: "По-человечески эта новость причиняет мне боль, но это закон, закон, которого добивался и мой брат тоже, и его нужно уважать".

Джованни Фальконе был одним из главных борцов с мафией. В 1992 году автомобиль, в котором он ехал, а также еще 2 машины сопровождения с охраной взорвали. В честь Фальконе назвали аэропорт в Палермо, округ в Риме и многие улицы в городах Сицилии.