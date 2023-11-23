Избиение на глазах у ребенка в Одессе: полиция открыла дело о домашнем насилии

В Одессе мужчина избил жену на глазах у ребенка. Об этой истории женщина написала в своих соцсетях. Полиция открыла уголовное дело по статье о домашнем насилии.

Своей историей женщина поделилась в сети 21 ноября, информирует 24 Канал. По её словам, за больше, чем неделю, правоохранители не открыли уголовное дело. Именно поэтому одесситка просила огласки.

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"Он своей головой нанес удар мне в область лица, тем самым сломав мне нос. Все это сопровождалось угрозами мне об убийстве", – написала женщина.

Что заявили правоохранители

В полиции на историю отреагировали 22 ноября. Там заявили, что открыли уголовное производство, а женщину направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Все, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений, которые она получила.

По данным следствия, избиение произошло недалеко от парка Горького. Отец ребенка, который не проживает с семьей, проводил время с сыном. Однако в этот момент он начал ссориться с женой. Когда она пыталась избежать скандала и хотела уехать с ребенком домой, мужчина её избил.

Женщина обратилась к правоохранителям. Они взяли у неё показания и вызвали скорую. Пострадавшую осмотрели медики. У неё диагностировали перелом носа.

Сначала силовики открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Однако впоследствии, после допроса потерпевшей и установления новых обстоятельств происшествия, переквалифицировали его по статье о домашнем насилии. Мужчине грозит уголовная ответственность. В настоящее время идет следствие.

Отметим, что экс-военная Евгения Эмеральд призналась, что пережила домашнее насилие со стороны бывшего мужа. Женщина показала видео с доказательствами.