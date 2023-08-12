В Чехии мужчина изнасиловал и чуть не убил 15-летнюю девушку: вероятно, это украинец

Жуткий инцидент произошел в чешском городе Пльзене. Там мужчина пригласил на прогулку несовершеннолетнюю девушку. После этого он ее изнасиловал и чуть не убил.

Как отмечают журналисты, злоумышленником может быть 18-летний украинец. Он встретился с 15-летней девушкой. После чего не только изнасиловал несовершеннолетнюю, но и сбросил ее со скалы. Его уже заключили под стражу.

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Что известно об инциденте

По имеющейся информации, произошел он во вторник, 8 сентября вечером. Парень заманил несовершеннолетнюю и прогуливался с ней вдоль реки в микрорайоне Дубровка. Известно, что он был знаком девушке, и она согласилась побыть с ним. Впрочем, впоследствии злоумышленник повел ее в лес, связал ей руки, заклеил скотчем рот и изнасиловал.

"После этого он нанес ей новые порезы и угрожал смертью", – отметила спикер полиции Михаэла Райндлова.

Пострадавшая в какой-то момент притворилась мертвой. Это и спасло ее. Парень завернул девушку в мешок, после чего сбросил со скалы в лес и скрылся. Она самостоятельно смогла отправиться за помощью. Ее с травмами госпитализировали.

Уже через несколько часов правоохранители задержали 18-летнего насильника. Сообщают, что преступник – украинец, на протяжении длительного времени проживавший в Пльзене. Заметим, что он не беженец. Мужчину обвинили в изнасиловании и покушении на убийство.

Во второй половине дня в пятницу суд Пльзени принял решение. Оно предполагает, что обвиняемого привлекут к ответственности и отправят под стражу.

Реакция мэра города на преступление

Стоит обратить внимание на то, что в четверг о жутком инциденте стало известно. После этого сетью начали распространяться ненавистные комментарии. Кроме того, в субботу планируют провести марш через Пльзень. Он якобы должен быть направлен против граждан Украины.

Городской голова Пльзени Роман Заржицкий прокомментировал инцидент. Он заметил, что его дочь такого же возраста. Так что мужчина не может даже представить, "через какой ад ей пришлось пройти".

Такой поступок не имеет никакого оправдания, и даже строжайшее наказание будет недостаточным для виновника. Были причинены не только телесные повреждения, но и психологический ущерб, который девочка будет нести всю жизнь. Я надеюсь, что она будет сильной и как можно быстрее переживет все это,

– отметил Заржицкий.

Кроме того, на понедельник он созвал экстренное совещание. В ходе встречи обсудят ситуацию в Пльзене с представителями Управления по делам иностранцев, Государственной и муниципальной полиции и Департамента безопасности.

Заметим, что министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан призвал граждан не обобщать и не быть нетерпимыми по национальному признаку.

"Позорный акт насилия, который произошел в Пльзене, расследуется полицией, виновник уже выслушал обвинения. Надеюсь, что с его жертвой все будет хорошо. Нет никаких оснований обобщать и разжигать нетерпимость из-за национальности нападающего", – подчеркнул он.

Ракушан подчеркнул, что все это, как и насилие, справедливо осуждают. По его словам, этому "не место в цивилизованном обществе".