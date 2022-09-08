В Ялте российский военный убил мужчину и положил тело в авто с буквой Z: в городе протесты
Источник:телеграм Сергея Стерненко
Во временно оккупированном Крыму российский военный совместно со своим другом зарезали мужчину. Это произошло в Ялте.
Злоумышленники загрузили тело в авто с Z-символикой и вывезли его. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.
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Из-за резни в Ялте люди вышли на протесты
По предварительной информации, российский военный со своим другом били ногами потерпевшего, а затем зарезали его и увезли. Кстати, стали известны имена убийц – Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко.
Один из убийц в Ялте / фото Сергей Стерненко
Другой убийца мужчины в Ялте / фото Сергей Стерненко
В Ялте произошло жестокое убийство: смотрите видео
Заметим, что оккупационная полиция одного из убийц отпустила на свободу. Поэтому люди вышли показать свое недовольство на протесты.
В Ялте люди вышли на протесты: смотрите видео
В россии военный жестоко убил таксиста
Российские военные продолжают совершать уголовные преступления. Так, капитан из россии намеренно убил таксиста.
Убийство произошло из-за высказывания водителя об Украине. Об этом сообщил 24 каналу источник в разведке.
Как нам стало известно, 33-летний капитан вооруженных сил россии был задержан за умышленное убийство таксиста.
Сам офицер объясним, что ехал в такси, а водитель выразил мнение, что зря напали на Украину. В результате оккупант выстрелил в шофера четыре раза.
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