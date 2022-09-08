В Ялте российский военный убил мужчину и положил тело в авто с буквой Z: в городе протесты

Во временно оккупированном Крыму российский военный совместно со своим другом зарезали мужчину. Это произошло в Ялте.

Злоумышленники загрузили тело в авто с Z-символикой и вывезли его. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

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Из-за резни в Ялте люди вышли на протесты

По предварительной информации, российский военный со своим другом били ногами потерпевшего, а затем зарезали его и увезли. Кстати, стали известны имена убийц – Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко.



Один из убийц в Ялте / фото Сергей Стерненко



Другой убийца мужчины в Ялте / фото Сергей Стерненко

В Ялте произошло жестокое убийство: смотрите видео

Заметим, что оккупационная полиция одного из убийц отпустила на свободу. Поэтому люди вышли показать свое недовольство на протесты.

В Ялте люди вышли на протесты: смотрите видео

В россии военный жестоко убил таксиста

Российские военные продолжают совершать уголовные преступления. Так, капитан из россии намеренно убил таксиста.

Убийство произошло из-за высказывания водителя об Украине. Об этом сообщил 24 каналу источник в разведке.

Как нам стало известно, 33-летний капитан вооруженных сил россии был задержан за умышленное убийство таксиста.

Сам офицер объясним, что ехал в такси, а водитель выразил мнение, что зря напали на Украину. В результате оккупант выстрелил в шофера четыре раза.

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