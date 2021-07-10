Экс-жена Дзидзьо позагорала топлес: эротическое фото без бюстгальтера

Бывшая жена Дзидзьо впечатлила фанов эротическим кадром. Она позагорала топлес на террасе загородного дома. Как SLAVIA выглядит без бюстгальтера, смотрите ниже.

Артистка проводит уикенд в домике за городом. Она успела встретить рассвет и похвастаться подтянутым телом. SLAVIA разложила простыню прямо на террасе и позагорала без верха купальника.

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Звезда осталась в одних стрингах ярко-желтого цвета, а бюстгальтер сняла. Она загорала топлес, но не засветила обнаженную грудь, выбрав удачную позу для фото. В то же время SLAVIA показала стройные ножки и упругие ягодицы.

Она собрала волосы в высокий пучок и завязала разноцветный платочек. Поскольку экс-жена Дзидзьо позировала без косметики, то надела массивные солнцезащитные очки.

Лето – это когда хочется нежиться на солнышке,

– подписала певица.



SLAVIA топлес / Фото из инстаграма экс-жены Дзидзьо

Она добавила, что любит отдыхать на природе, не отвлекаясь на книги или телефон. SLAVIA вдохновляется живописными пейзажами и пишет стихи к будущим песням.

"Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой. Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать, что надеть, где не нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект", – поделилась экс-жена Дзидзьо.