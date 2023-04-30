"Психические проблемы не болят": психотерапевты о переживаниях во время войны

За год полномасштабной войны украинцы учатся жить с чувством постоянной тревоги, усталости, истощения, отсутствием ощущения безопасности. Для многих война подсветила существующие психологические переживания, а для некоторых открыла совершенно новые проблемы. Кто впервые обратился к психотерапевтам, а часть пытается справиться с переживаниями самостоятельно.

О том, как овладеть обостренными войной эмоциями, почему не нужно заниматься самолечением, когда необходимо обращаться к психотерапевту и почему не стоит бояться психиатров, журналисты ZAXID.NET пообщались с конгитивно-поведенческим психотерапевтом, психиатром Софией Влох и психиатром Ростиславом Гривулом.

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Как самостоятельно овладеть эмоциями

За год полномасштабной войны специалисты фиксируют рост количества обращений к психологам, психотерапевтам или психиатрам. По словам Софии Влох, за этот год значительно выросло осознание важности заботы о своем ментальном здоровье. Она отмечает, что от украинцев участились запросы на чрезмерную тревогу, чувство неопределенности, сопровождающиеся паническими атаками, разными телесными симптомами. У людей, страдающих тревожными расстройствами, уровень тревоги рос волнообразно.

В начале (полномасштабной – 24 Канал) войны мы все испытывали сильную тревогу, но благодаря защитным механизмам организма большинство ее быстро овладели. Далее уровень тревоги зависел от разворачивавшихся событий, от того, есть ли какая-то неопределенность,

– отмечает врач.

Для того чтобы самостоятельно справляться с тревогой, София Влох советует заниматься самопросветительством. К примеру, Институт психического здоровья УКУ разработал медиа-проект. Академия устойчивости, содержащий техники, которые можно выполнять самостоятельно.

Когда человек испытывает тревогу, самое первое, что он может сделать – это вернуться в здесь и сейчас, сказать себе: моя тревога – это нормально, это одна из пяти базовых эмоций. Возможно она сейчас чрезмерная, дискомфортная, но тревога должна быть дискомфортной. Она сигнализирует человеку об опасности,

– объясняет психолог.

Также она советует использовать техники дыхания, которые одними из первых помогают переключить внимание, применять любые методы переключения внимания благодаря зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию. Например, можно назвать пять предметов вокруг себя, понюхать что-то приятное, включить любимую музыку, открыть окно и услышать пение птиц, или взять в руки какой-то возвращающий в настоящее время предмет.

Еще одна техника – это разделение переживаний на полезные и бесполезные. Полезные – это реальная проблема, которая есть здесь и сейчас и уже случилась, на которую мы имеем влияние и оцениваем сбалансированно. Если речь идет о гипотетической проблеме, которая только может случиться и на которую вы сейчас не имеете влияния, можно спросить себя, полезно ли волноваться о ней сейчас.

"Многим в начале войны помогала уборка. Великолепная техника для здесь и сейчас, есть влияние, есть результат и контроль. Во всем бесконтроле и неопределенности нам так важно иметь контроль", – рассказывает София Влох.

Когда следует идти к терапевту

Если тревога постоянно и чрезмерно, сопровождается повышенным сердцебиением, потением, головокружением и влияет на качество жизни, необходимо обращаться к специалисту. При этом к тревоге может приобщаться подавленное не изменяющееся настроение, например, в течение двух недель.

Если мы видим, что это длится как минимум две недели, сопровождается дискомфортом, влияет на разные области жизни, качество которых ухудшается, тогда следует идти к специалисту.

– подчеркивает психиатр.

Психотерапевт в первую очередь должен оценить состояние, и большинство эдуцированных психотерапевтов могут заподозрить, не переросла ли тревога в тревожное расстройство. Этот диагноз должен подтвердить врач-психиатр. Если речь идет только о чрезмерной тревоге, ее можно проработать с терапевтом.

Доказательным методом борьбы с чрезмерной тревогой, которая в составе того или иного расстройства, является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Есть другие методы психотерапии, которые тоже могут работать, но по протоколу психиатра, при чрезмерной тревоге или тревожном расстройстве рекомендована КПТ,

– отмечает врач.

В общем, для того чтобы научиться справляться с различными видами тревоги, по протоколу КПТ, необходимо 10-20 консультаций, а быстрых техник овладения тревогами можно научиться за несколько консультаций. Однако на терапии важно выяснить, что стоит за тревогой.

Когда необходимо обращаться к психиатру

К психиатру пациента может направить семейный врач или психотерапевт. Важно также медикаментозное лечение сочетать с терапией. Лекарство может снизить уровень тревоги, однако пациент должен научиться осознавать эмоции и овладевать ими.

Ростислав Гривул отмечает, что за год полномасштабной войны количество обращений к психиатрам также возросло. В начале преобладали жалобы на чрезмерную тревогу, сейчас же, говорит врач, возросло количество обращений от тревожно-депрессивных расстройств.

Наиболее выразительным признаком того, что необходимо обращаться к врачу, есть трудности социального функционирования, когда не хочется выходить из дома или делать привычные вещи; когда утром после пробуждения есть ощущение усталости, бессилия, бессонницы и это ощущение не исчезает в течение нескольких недель,

– отмечает Ростислав Гривул.

Также предпосылкой обращения к специалисту есть навязчивые мысли, которые ходят по кругу и из которых нельзя самостоятельно переключиться.

"Стигма психиатрии пугала всегда. Людям часто трудно признаться в психических проблемах, потому что они не болят. Кроме этого, многие склонны верить стереотипам о том, что врач обязательно выписывает антидепрессанты, которые нужно принимать годами и они вызывают зависимость. Но это не вызывает зависимости. Лечение каждого пациента очень индивидуально" – объясняет психиатр.

В этом случае, говорит он, врачи должны проявить терпение и правильно объяснить, что с ними происходит, чем это вызвано, что может облегчить это состояние, как действуют лекарства.

Парадокс психиатрических лекарств, в частности, антидепрессантов, в том, что, в зависимости от дозировки и длительности приема, они могут назначаться и как легкие снотворные, не вызывающие зависимости, а в больших дозах – для лечения тяжелых болезней, таких как шизофрения или биполярное расстройство. И этот факт также часто отпугивает пациентов,

– отмечает Ростислав Гривул.

Он добавляет, что специалисты назначают антидепрессанты при тревоге, бессоннице, депрессии, обсессивно-компульсивных расстройствах (ОКР), нарушениях импульс-контроля, поведенческих расстройствах. Эти препараты помогают увеличить уровень серотонина, что помогает человеку лучше себя контролировать, легче реагировать на жизненные трудности.

Ростислав Гривул отмечает, что антидепрессанты назначают не всем. Есть группа противотревожных лекарств, которые назначаются при острых ситуациях, требующих срочной реакции. Речь идет о бензодиазепины да барбитураты, которые действуют как противотревожное и снотворное лекарство и при длительном приеме могут потенциально вызывать зависимость. При острых состояниях эти препараты являются действенными, однако их нужно принимать только по рецепту врача.

Медикаменты, особенно антидепрессанты, которые применяют при тревоге и тревожных расстройствах, должны быть поняты пациенту. Человек должен четко знать, что это за препараты, почему их ему назначили, как они действуют, как их принимать, какая дозировка, почему они действуют всего через несколько недель приема. Это должна быть кооперация между специалистами, регулярные повторные консультации по оценке действия медикаментов,

– отмечает София Влох.

Она добавляет, что во время войны люди особенно нуждаются в психологической устойчивости и для этого необходимо знать свои ценности, смысл жизни, организовать свое пространство так, чтобы действия были эффективными, определить, что может забирать энергию, настроиться на полезное мышление, эффективно регулировать эмоции. По-различному взаимодействовать с другими людьми. Это помогает лучше испытывать жизненные трудности.

Ростислав Гривул добавляет, что уже сейчас необходимо думать о массовой государственной образовательной программе, объясняющей важность правильной заботы о ментальном здоровье.