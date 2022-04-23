Это не война в Европе, это война и на других континентах, – Зеленский

Россия цинично продолжает войну на Украине. Страдают от таких шагов окупантов не только Европа, но и другие континенты.

Для ряда стран мира боевые действия в нашем государстве являются вызовом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в киевском метро, сообщает 24 канал.

Важно Зеленский объяснил, довольна ли Украина военной поддержкой, которую оказывает Запад

"В некоторых государствах будет голод"

По его словам, происходит блокировка поставок зерновых Украины (ячменя, кукурузы), где мы являемся действительно передовым государством.

Будет цена, дефицит. В некоторых государствах будет голод. Это государство, Россия, сделало это,

– подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому, как считает лидер, это не война в Украине. "Из-за блокирования пищевой продукции мы видим, что это даже не война в Европе, а война и на других континентах – из-за таких шагов неуважения ко всему живому, мировому закону", – отметил президент.

Он пояснил, что лидеры стран, которые стали касательными к блокированию поставок зерновых, начинают слышать – в том числе благодаря обществу. "Они (лидеры государств – 24 канал) видят, что за каждый такой шаг надо бороться, бороться за демократию", – добавил Зеленский.

Полная пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео