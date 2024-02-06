Это недопустимо в правовом государстве, – инвестор Cosmolot заявил о давлении на компанию

Главный инвестор Cosmolot Арнульф Дамерау заявил, что компания испытывает системное давление. Он также рассказал об угрозах, шантаже и запугивании партнеров Cosmolot.

Об этом говорится в заявлении Арнульфа Дамерау, опубликованном на официальной странице компании в фейсбуке.

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Как отметил Дамерау, это уже не впервые компания сталкивается с давлением. Однако ранее, по его словам, "были лишь единичные атаки силовых структур на бизнес".

"После каждой предыдущей атаки в компанию приходили различные люди с предложениями "решить" проблемы давления на бизнес. Но наш ответ всегда был "НЕТ". Потому что мы работаем легально, согласно всем законодательным нормам, и не участвуем в коррупционных схемах. Мы работаем так, как хотел президент и парламент, принимая закон об азартных играх: прозрачный белый бизнес по международным стандартам аудита", – отметил главный инвестор компании Cosmolot.

"Это не просто давление – это криминал"

Однако, продолжил Дамерау, атаки стали масштабнее, а давление еще сильнее.

Нас пытаются сломать пустыми и безосновательными обвинениями в связях с Россией, созданием репутационных и операционных проблем для компании,

– рассказал он.

По словам инвестора, также применяется телефонный терроризм, спам-атаки и запугивание партнеров. Так, неизвестные массово звонят партнерам компании и их родственникам, в ход идут пустые обвинения и угрозы.

"Это не просто давление – это криминал. Это недопустимо в правовом государстве. Но нас не склонить ни к каким коррупционным схемам и "откатам". Мы будем обращаться в полицию и НАБУ, чтобы установить тех, кто за этим стоит", – подчеркнул Арнульф Дамерау.

"Это похоже на рейдерскую атаку"

Главный инвестор компании также сообщил, что банки заблокировали все транзакции Cosmolot, ссылаясь на распоряжение Государственной службы финансового мониторинга.

Это похоже на рейдерскую атаку. Целью этих действий точно не является увеличение поступлений в бюджет и создание в Украине инвестиционного климата,

– заявил Дамерау.

Инвестор рассказал, что в Вене лично встретился с представителем нападающих.

"Он сказал, что если он будет владеть 50% моего бизнеса, то решатся все проблемы. После этой встречи началась кампания по дискредитации и уничтожению бизнеса Cosmolot. Результат от этого пойдет на пользу только российским террористическим оккупантам", – сказал Дамерау.

"Любая атака на Cosmolot ослабляет украинскую армию и международный имидж"

Он добавил, что Cosmolot – это украинский бизнес с британскими инвестициями.

"Онлайн-казино Cosmolot находится в собственности ООО "Спейсикс", доли в уставном капитале и вообще все влияние на компанию принадлежит только двум лицам – основателю компании украинцу Сергею Потапову и инвестору из Великобритании – Арнульфу Дамерау, что можно проверить в ЕГР. Компания является лицензированным легальным бизнесом, крупным налогоплательщиком в Украине, создает рабочие места и постоянно помогает фронту", – говорится в заявлении.

Дамерау напомнил, что только в 2023 году налоги от компании составили 2,6 миллиарда гривен, а общая помощь фронту сейчас достигает более 130 миллионов гривен.

"Любая атака на Cosmolot ослабляет украинскую армию, государственный бюджет, бизнес и международный имидж", – отметил главный инвестор компании.