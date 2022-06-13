Кабмин запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи

В Украине решили запретить вывоз некоторых видов топлива. Кабинет министров запретил вывозить украинский уголь, мазут и газ.

Под запрет не попал только коксующийся уголь

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня, сообщает 24 канал. Согласно решению Кабмина, запрещено вывозить топливо украинской добычи.

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Из-за российской агрессии и военного состояния, которое продлится до 23 августа, правительство объявило о запрете экспорта:

жидкого топлива (мазута);

каменного угля, антрацита и брикетов и окатышей, полученных из каменного угля;

природного газа, добываемого в Украине.

Согласно постановлению Кабмина, под запрет не попал только коксующийся уголь.

Поскольку экспорт соответствующих товаров подлежит лицензированию, то запрет технически оформлен как снижение объема квоты до 0 тонн/кубометров.

В Украине не будут поднимать тарифы на газ и электричество

7 июня во время обращения к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна готовиться к предстоящей зиме . Глава государства предупредил, что из-за российской агрессии это будет самая сложная зима за всю историю независимости Украины.

Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь и всю внутреннюю добычу направят на внутренние нужды украинцев. Он сообщил, что поставил перед правительством задачу сделать так, чтобы тарифы на газ и отопление в следующем отопительном сезоне не изменились.

В апреле президент сообщил о том, что следующие полгода будет действовать постоянный тариф на электроэнергию . В "Нефтегазе" также решили успокоить украинцев, убедив, что роста цен не будет .

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус тоже заявил, что зима в Украине будет тяжелой , но тепло и свет будут поставляться, несмотря ни на что.

Герус отметил платежную дисциплину, чтобы люди, имеющие доходы, вовремя платили коммунальные услуги. По его словам, это будет серьезная поддержка.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что для следующего отопительного сезона понадобится от 21 до 24 млрд кубометров газа. По словам Андрея Геруса, точные цифры будут известны только ближе к концу лета.

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