Кадровый голод: каких специалистов ищут в Украине и почему страдает сфера ІТ

В Украине все заметнее становится нехватка кадров во многих сферах. Особенно сейчас из-за этого страдает ІТ-сектор, где количество вакансий значительно превышает количество тех, кто ищет работу.

Мы решили разобраться в том, действительно ли в Украине наступил кадровый голод, почему так произошло и по каким причинам больше всего страдает сфера ІТ.

Что сейчас с рынком труда в Украине

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа, говорит, что рынок труда адаптируется вместе с потребностями активных соискателей – молодежи. По данным OLX Работа, молодые люди активнее откликаются на вакансии, чем взрослые коллеги. Вместе с этим трендом можно наблюдать, как увеличивается количество вакансий в рабочих сферах с достойным уровнем оплаты труда.

Относительно нехватки кадров в IT сфере, то на рынке действительно происходят изменения рабочей парадигмы: молодежь все чаще выбирает специальность по собственным интересам.

Среди самых популярных профессий больше рабочих специальностей:

торговля и продажи – 18% хотят работать именно в этой сфере;

бары и рестораны – 17%;

IТ/телеком/компьютеры – заинтересованы 11%;

маркетинг/реклама/дизайн/SMM – 10%;

строительство – 6%.

За пол года 2021 количество предложений от работодателей увеличилось по сравнению с последним полугодием 2020 года по данным аналитики OLX Работа. Прежде всего, это касается рабочих сфер, самый большой перекос в сторону роста объявлений произошел:

бары и рестораны – + 37% вакансий за пол года

агросфера – 33%

торговля и продажи – 22%

домашний персонал – 20%

охрана и безопасность – 14%

сервис и быт – 12%

транспортная сфера – 8%

строительство – 7%

производство – 6%

В 2021 году на одну вакансию для начинающих в среднем отзываются 13 человек. Похожая активность в течение последних полгода наблюдается и в агросфере – 11 человек на вакансию. В тройке популярных сфер, которыми активно интересовались поисковики, – охрана и безопасность с отзывом 9 специалистов на 1 объявление,

– приводит статистику Абдуллина.

Также опрос показал, что менее всего украинская молодежь видит себя в науке – только 0,33% опрошенных; в авиации, военном деле – по 0,58% респондентов. По данным Госстата, уже сейчас в этих направлениях ощущается нехватка специалистов.

Поэтому государству и предпринимателям необходимо развивать эти отрасли, мотивировать молодежь (запускать информационные/медийные кампании, делать коллаборации совместно со школами, вузами, общественными и студенческими организациями) и предлагать лучшие условия труда.

В некоторых сферах кандидаты могут выбирать между 5 различными компаниями / Фото Pixabay

Какие профессии в приоритете

Екатерина Окунская, исполнительный директор кадрового портала grc.ua, говорит, что в Украине очень интересный кадровый рынок. Есть отрасли, в которых конкурс на одно рабочее место составляет 4-7 человек. Например, бухгалтерия или юриспруденция, эти отрасли буквально "перегретые". А есть и такие отрасли, которые новые для нашего рынка или требуют особых навыков или умений, например IТ. Здесь обратная ситуация – специалистов не хватает, и уже кандидат может выбирать между 3-5 компаниями.

Если кандидат имеет подтвержденный уровень английского не ниже Upper-Intermediate, опыт работы в крупных компаниях, очень узкую и востребованную специализацию, типа геймдев, дата аналитик или full stack разработка – тогда его ценность и привлекательность для работодателя возрастает в разы и кандидат может выбирать из десятка предложений,

– говорит Окунская.

По ее мнению, такая ситуация продлится еще несколько лет – "до тех пор, пока рынок не насытится, а украинские вузы не начнут выпускать программистов тысячами (как это было с маркетологами, юристами, бухгалтерами еще несколько лет назад)".

Она добавила, что подобная ситуация с квалифицированным рабочим персоналом, специалистами из сферы агропроизводства, технологами всех направлений, инженерами и т.д. – их не хватает. Средний конкурс на такие специальности – 1 человек на 2-4 позиции.

Также есть и третья ситуация, когда сотрудники осознанно меняют не просто место работы, но уходят с профессиональной сферы и отрасль начинает чувствовать кадровый голод. Такая ситуация сложилась, например, с ресторанами и отелями. Согласно данным grc.ua, каждый пятый кандидат категории думает о смене сферы деятельности, каждый седьмой или сменил работу, или находится в активном поиске.

Это подтверждают и данные аналитики – прироста резюме от кандидатов, ищущих работу в сфере "Рестораны, гостиницы, туризм" практически нет. С кандидатами из сферы "Медицина, фармацевтика" похожая ситуация – количество вакансий для медиков растет (особенно в пиковые моменты карантинов), но количество резюме становится меньше. Одна из причин – низкие заработные платы.

Что происходит на рынке ІТ

Антон Ванин, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, отметил, что в IT действительно вакансий больше, чем специалистов. Это общемировой тренд, который только укрепляется. В IT очень много технологий и направлений – в одной только разработке куча языков программирования и сопутствующих технологий, каждая компания использует только некоторые из них.

Получается, что уникальный стек технологий кандидата должен совпасть с не менее уникальным набором требований каждой компании. Поэтому не редкость, когда на рынке миллион свободных Python-разработчиков, при этом компании все равно не могут найти нужного сотрудника.

В той части IT, которая не связана с разработкой, наблюдается деформация многих вакансий, поскольку и бизнес, и сфера IT постоянно развиваются. Например, у нас все вакансии гибридные, поскольку часто мы приводим в рынок новые продукты, с которыми раньше никто не работал,

– говорит Ванин.

"Найти специалиста по релевантными скиллам бывает почти невозможно, а бизнесу он необходим без компромиссов. В таком случае делается ставка на перспективу, на передний план выходят человеческие качества, умение учиться, способность быстро обрабатывать много новой информации, следить за трендами и оперативно на них реагировать", – признается эксперт.

Он добавил, что за этими изменениями в рынке не успевает образование – кадры готовятся довольно неплохие, но на государственном уровне это работает только в нескольких вузах по стране. Образовательные программы не обновляются так гибко и часто, как хотелось бы, преподаватели не успевают следить за всем и передавать это студентам. Другой слой специалистов – свитчеры – или самоучки, или выпускники курсов. Там подводные камни спрятаны на глубине несистемности обучения или устарелости программ, но это скорее риск, чем правило – обычно уровень подготовки высокий.

Рынок IТ в Украине перегрет / Фото Pixabay

Соучредители рекрутингово-аналитического агентства Make it in Ukraine Шад Патерсон и Максим Уперяка, отметили, что недостаток качественных кадров – это достаточно давняя проблема. Работников начального уровня обычно хватает, а в некоторых сферах даже многовато. Но в современной диджитализованной бизнес-среде, особенно в IT чрезвычайно большой спрос на опытных специалистов уровня Middle+/Senior.

Они объясняют, что "перегретый рынок" в IT это:

большое количество проектов и вакансий;

значительно меньшее количество кандидатов, которые рассматривают возможность смены работы;

большие зарплаты: компании предлагают большие деньги, кандидаты в своих зарплатных ожиданиях называют большие суммы.

Начинается уменьшение интереса иностранных инвесторов и IT-компаний к украинским IT-специалистам. Кто-то сворачивает центры разработки и филиалы в Украине, кто-то начинает искать специалистов в других странах, где рынки еще не так перегреты. Это еще не повсеместная тенденция, но предпосылки уже очень четкие,

– говорят эксперты.

Они добавили, что по результатам их исследования некоторые агентства, которые на рынке 10-15 лет, видели подобные аномальные состояния рынка труда и раньше. Но большинство считает, что столь "перегретый" рынок впервые в истории украинского IT. И ожидать, что зарплаты в IT уменьшатся, а рынок утихнет, в ближайшее время не стоит.

Елена Танасевская, директор HR-департамента Senseit.Solutions, объяснила, что в период карантина и локдауна количество онлайн магазинов/предложений стремительно возросло. Возникла потребность в новых электронных приложениях и программном обеспечении, это означает высокий спрос на разработчиков и верстальщиков.

Поэтому на рынке появилось много стартапов, которые предлагают хорошие зарплаты. Это тоже способствует росту спроса на специалистов. Ситуация объясняется тем, что если раньше разработчик выходил на рынок в поисках предложений высокооплачиваемой работы, то сегодня такие специалисты работают удаленно из дома и просто участвуют в дополнительных проектах.

Это значительно усложняет процесс найма специалиста на работу. Как результат, время поиска нужных кадров растет. Да, сегодня, чтобы найти разработчика компании нужно 30-80 дней, это зависит от квалификации и требований к его работе,

– подытожила Танасевская.