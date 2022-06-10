Как медики спасают жизнь украинских защитников на фронте: эксклюзивное видео

Наряду с нашими защитниками всегда есть те, кто даже под обстрелами не может прятаться в укрытие. Военные медики еще с 2014 года бок о бок с воинами делают все, чтобы спасти каждую жизнь.

Часто мы их не замечаем, однако без этих людей невозможно представить какие-либо боевые действия. 9 июня был обнародован видео, на котором показали один из моментов работы парамедиков на фронте.

На фронте погибла боевой медик Черных Запорожцев Нина Кваша

Шутили во время помощи раненым

На обнародованной записи момент помощи нескольким попавшим под обстрел артиллерии воинам. У них осколочные ранения в разных частях тела. Там заметно, что нет ни одной паники, потому что и бойцы, и парамедик действуют, как улаженный механизм.

Раненых занесли в дом и врач стал осматривать повреждения. Самое удивительное то, насколько сильно все бойцы поддерживают друг друга. При этом они даже шутят и находят в себе силы улыбаться. К счастью, ранения у защитников были не критическими.

На записи показан очень трудный эмоциональный момент, когда наши защитники высказываются откровенно и с нецензурной лексикой. Поэтому не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним –

Военные медики помогают раненым защитникам: смотрите видео

Медики на фронте тоже всегда в опасности

Многим кажется, что во время войны медики в меньшей опасности, чем воины. В апреле 24 канал пообщался на этот счет со стилистом Иваном Гонзиком. Он по образованию врач и после выпуска в 2015 году подписал контракт с вооруженными силами. Муж год работал военным врачом, а потом уже пришел в мир моды.

Он отметил, что неважно ли ты известным человеком, медиком, или кем-либо другим. Ведь для россиян сейчас все украинцы – мишени.

Россияне используют пленную парамедикиню

16 марта стало известно, что в Мариуполе попала в российское пленение известная парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра". Она в этот день уехала с позиций украинских военных, чтобы помогать гражданским.

Уже через несколько дней российские телеканалы показали Юлию. На записи, обнародованной в пропагандистских целях, женщина обращалась к тем, от кого зависит эвакуация из окруженного врагом города. Она говорила, что ситуация в Мариуполе становится все хуже.

8 мая защитники "Азовстали" рассказали, что о "Тайре" после этой записи вообще не было ничего известно .

Как я знаю, она в плену. Но, думаю, ее участие не то, которому можно позавидовать, к сожалению,

– сказал тогда один из воинов.

По состоянию на 9 июня парамедикиня Тайра является пленником русских войск.

Раньше – показали работу медиков под звуки бомбардировок: смотрите видео