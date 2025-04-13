Поможет Китай: у Трампа есть серьезный рычаг влияния на Путина: у Трампа есть серьезный рычаг влияния на Путина

Дональд Трамп уже начал торговую войну с Китаем. У Соединенных Штатов есть мощный козырь, который повлияет не только на Китай, но и на Россию.

Об этом рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала. Он пояснил, что если Дональд Трамп лишит Китай возможности покупать дешевые российские энергоресурсы, то у Китай стоит перед выбором. Договориться с Трампом и пойти ему навстречу – тогда Китай может потребовать снижения тарифов.

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Или Китай не пойдет на требования США и продолжит покупать у России дешевые нефтепродукты.

Какое будущее у российского нефтяного рынка

Впрочем, если Америка прекратит покупать у Китая товары, то ему не нужно столько нефти.

Поэтому, скорее всего, они пойдут на договоренности. Если же вдруг не пойдут – для Трампа это будет повод давить на Китай дальше. А для этого у него ресурсы довольно неплохие,

– сказал Ростислав Мурзагулов.

Он добавил, что Китай может заявить об отказе от сотрудничества с Белым домом и продолжить торговать с Россией. Однако другие страны, вероятно, не поддержат такой подход – и тогда единственным партнером для России останется Китай.

Он объяснил, что нефтяной рынок, как и любой глобальный, уязвим к психологическим и вербальным интервенциям. Сейчас все ожидают рецессии, боятся, что производители остановятся, ведь никто не понимает, какие будут рынки, какие объемы продаж. Они могут резко упасть. Перспективы нефтяного рынка – очень туманны.

"И именно поэтому Путин сейчас полностью в руках Трампа. Сейчас Трамп сделает один шаг – и Путина просто больше нет", – подытожил Мурзагулов.