Как защитить свои деньги в интернете: сценарии преступлений и рекомендации НБУ

Несмотря на войну, к сожалению, случаев мошенничества не стало меньше. Поэтому Национальный банк дал украинцам советы о том, как сохранить свои средства и не стать жертвой злоумышленников.

В Нацбанке даже смоделировали самые распространенные сценарии, по которым работают мошенники. Для разных случаев есть определенные алгоритмы действий.

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Самые распространенные схемы мошенников

Сообщения от знакомого или друга

Довольно распространенный сценарий – знакомый вам человек пишет сообщение в соцсети о том, что собирает средства по той или иной причине. В таком случае вам следует связаться с этим человеком в любом другом мессенджере или позвонить ему, чтобы уточнить, действительно ли он собирает средства.

Если после уточнения вы выясните, что такого сообщения этот человек не отправлял и средства не собирает – сообщите ему о том, что его страницу в соцсети взломали. Посоветуйте ему изменить пароль в соцсети и включить двухфакторную идентификацию. Затем попросите его обратиться в киберполицию.

Финансовая помощь для всех

Среди схем, которые используют мошенники – сообщения или публикации в соцсетях о якобы финансовой помощи, которую может получить каждый. Текст сообщения или публикации содержит ссылку на чат-бот с инструкцией о том, как получить деньги.

В первую очередь вам следует проверить из официальных источников информации данные о финансовой помощи и ни в коем случае не открывать подозрительные ссылки.

В любом случае не сообщайте конфиденциальную информацию. В частности, данные карты, пароль и логин к онлайн-банкингу и т.д. Если же личная информация разглашена – обратитесь в банк и заблокируйте карту. В случае, если вы заподозрите мошенничество – обратитесь к правоохранителям.

Эвакуационные рейсы

К сожалению, есть мошенники, которые могут наживаться даже на эвакуации людей из зоны боевых действий. Чаще всего за такие рейсы у людей просят предоплату.

Прежде всего нужно проверить информацию об эвакуации в официальных источниках, в частности, проверьте сообщения от местных властей. Если это возможно, выбирайте наложенный платеж за рейс.

Если вы, к сожалению, стали жертвой мошенничества, обязательно обратитесь в киберполицию.

Предоплата за несуществующие товары

Часто в Интернете могут продавать несуществующие товары. В то же время, за это просят предоплату.

Для того чтобы избежать обмана, НБУ рекомендует совершать покупки только на проверенных сайтах. В случае сомнения советуют отдавать предпочтение наложенным платежам.

Кроме того, для безопасности онлайн-шоппинга можно открыть онлайн-карту и переводить на нее ту сумму, которая необходима для покупки.

Также важно никому не сообщать срок действия карты, CVV и PIN-код. Кроме того, рекомендуют осуществлять коммуникацию с продавцом именно на платформе, где вы совершаете покупку. Проверяйте адрес сайта, ведь часто один символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс.

Псевдопокупатель

Еще одна довольно популярная схема – когда вы продаете товар, псевдопокупатель просит у вас номер карты, чтобы совершить перевод и говорит точное время, когда он переведет средства. Вместо этого вам звонит по телефону его напарник, который представляется сотрудником СБУ и говорит, что для зачисления нужно активировать карту.

Поэтому важно не сообщать данные своей карты посторонним людям и не выполнять никаких шагов для "верификации" карты. Если у вас есть сомнения – позвоните в банк.

Сбор средств для ВСУ

Следующая популярная схема – сообщение от якобы официального органа власти о сборе средств для ВСУ. В этом случае важно помнить – средства нужно переводить только через официальные фонды и благотворительные организации. Также вы можете приобщаться к сбору средств, проводимых людьми, с которыми вы знакомы лично.

Советы по защите счетов

Самый первый совет – установите мобильное приложение банка, картой которого вы пользуетесь. Таким образом, вы будете контролировать расходы. В приложении установите двухфакторную и биометрическую идентификацию. Кроме того, необходимо включить услугу SMS-банкинга для дополнительного контроля над операциями.

Не забывайте о номере телефона, к которому у вас привязаны счета. Установите PIN-код на SIM-карту, однако не используйте комбинации 0000, 1111 или год рождения.

Держите в секрете данные карты, PIN-коды, пароли и свой финансовый номер. Особенно стоит держать в секрете трехзначный CVV-код на обороте карты.

Также вы можете использовать следующие советы:

не храните на телефоне пароли и PIN-коды;

установите предел для оплаты онлайн;

регулярно обновляйте пароли от аккаунтов, где есть персональные данные;

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