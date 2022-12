Страны Запада продолжают поставлять России микрочипы в обход санкций, – СМИ

Страны Запада продолжают поставлять в Россию микрочипы, несмотря на санкции, которые ввели США и ЕС из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

С апреля по ноябрь США и ряд европейских стран поставили России чипов на 777 миллионов долларов. И это незаурядные чипы, а от всемирно известных ведущих компаний.

К теме Китай запретил ввозить в Россию стратегически важные процессоры

Какие чипы поставляют в Россию, несмотря на санкции

В страну-агрессорку до сих пор посылают комплектующие Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon. Для этого в Турции и Гонконге создавались фирмы-посредники, зарегистрированные в марте 2022 года.

Согласно данным российской таможни, с марта 2022 года в течение 7 месяцев одна из компаний экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 миллионов долларов, в том числе чипы американских производителей.

Как обходят санкции

В этом помогают турецкие, китайские и даже эстонские фирмы.

Журналисты установили, что турецкую фирму Smart Trading Ltd. основал гендиректор российской логистической фирмы Novelco Григорий Григорьев. Российские таможенные декларации показывают, что его компания отгрузила продукцию американских полупроизводителей на минимум 660 тысяч долларов.

На LinkedIn Григорьев сам писал о том, что Novelco открыл филиал в Стамбуле и отправляет товары в Россию из Турции, не соблюдая торговые ограничения США и ЕС в отношении России. Как только товары прибывают в Турцию, "отгрузки обрабатываются для реэкспорта", после чего грузы направляются в Россию воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме этого, стране террористке помогает эстонская компания Elmec Trade, расположенная в Таллинне. С 1 апреля по 31 октября она отправила в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов.

Среди фирм, поставляющих западные технологии в Россию, зарегистрирована в Гонконге компания Pixel Devices Ltd. Согласно данным российской таможни, с 1 апреля компания отправила в Россию электронику на сумму не менее 210 миллионов долларов, в том числе продукцию Intel и AMD на сумму не менее 50 миллионов долларов до 31 октября.

Записи компании показывают, что Pixel Devices была зарегистрирована в 2017 году гонконгской фирмой Bigfish Investments Ltd, контролируемой Кириллом Носовом, резидентом Гонконга с российским паспортом. Нынешним владельцем Pixel Devices является сингапурская компания Asia Global Neolink Pte Ltd, принадлежащая сейшельской компании White Wings Ltd.

В настоящее время единственным директором Pixel Devices является испанец Пере Роура Кано, также являющийся директором Asia Global Neolink и управляющий авиационным клубом в Каталонии. По телефону он подтвердил журналистам, что Pixel Devices поставляет полупроводники и другую продукцию в Россию.