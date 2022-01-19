Какие вакцины можно использовать для бустерной вакцинации
Источник:Интерфакс-Украина
Для ревакцинации против COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.
Бустерная доза возможна любой имеющейся вакциной
Это понятно из опубликованного на сайте Минздрава текста приказа. В то же время приоритет и дальше будут предоставлять мРНК-вакцинам.
Актуально Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США
По данным Реестра лекарственных средств, в Украине зарегистрированы вакцины против COVID-19 компаний:
- AstraZeneca,
- Sinovac,
- Pfizer,
- Moderna,
- Johnson & Johnson.
Требования к проведению ревакцинации
Бустерную дозу рекомендовали проводить не ранее чем через 6 месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.
Приказ также позволяет проводить ревакцинацию для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.
Сколько украинцев получили три дозы вакцины
- Всего в Украине дополнительную дозу получили 10 687 человек, а бустерную – 131 178.
- С начала пандемии в стране сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19.
Почему нужна ревакцинация?Главная цель бустера – усилить защиту, поскольку актуальные исследования показали, что уже через пол года после вакцинации количество антител в крови резко уменьшается. В то же время ВОЗ еще не приняла решения об обязательной необходимости ревакцинации. По данным Минздрава, бустерная доза приближает эффективность вакцин к 90% и предупреждает госпитализацию вследствие COVID-19.
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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала