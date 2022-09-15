Камеры пыток и изуродованные тела детей: Тайра рассказала Хельсинкской комиссии об ужасах плена

Российские оккупанты с марта по июнь держали в плену украинского парамедика и волонтера Юлию Паевскую "Тайру". Она дала показания для Хельсинкской комиссии в США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что выступление "Тайры" было очень мощным. Паевская рассказала об окружении россиянами Мариуполя и бесчеловечных условиях в плену.

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"Она призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир", – сказала госпожа посол.

Маркарова отметила, что показания парамедика нужны, чтобы привлечь россию к ответственности. Кроме этого, это внимание ко всем украинцам, которых оккупанты держат в неволе.

О чем говорила "Тайра"

Издание The Guardian сообщило о деталях выступления Паевской. Парамедик рассказала о зверствах, свидетелем которых стала.

По словам "Тайры", россияне заключают в тюрьму беременных. Судьба этих женщин никому не известна – их нет в списках пленных. Паевская также стала свидетелем, как украинского бойца избивали 3 часа и бросили в подвал.

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Парамедик сказала, что оккупантам безразлично даже на детей. Она видела мертвого ребенка на руках у матери. Кроме этого, 7-летний мальчик с пулевым ранением скончался у нее на руках.

О заключенных, которые в своих камерах неделями кричали и умирали от пыток без всякой медицинской помощи, а также о заключенных, которых заставили снять одежду перед тем, как их убить. О камерах пыток; изуродованных телах женщин и детей, которых доставали из-под завалов; собак, таскавших по городу человеческие конечности, – передает The Guardian слова Паевской.

"Тайра" подтвердила, что ее тоже пытали в плену. Российский военный спросил ее во время пыток: "Вы знаете, почему мы это делаем с вами?" Женщина ответила: "Потому что вы можете".

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