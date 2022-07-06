"Казахстан в миниатюре" и неприятный российский бонус: почему вспыхнули протесты в Узбекистане

В автономной республике Каракалпакстан, находящейся в составе Узбекистана, вспыхнули массовые протесты. Основным требованием номинально является недопустимость внесения в узбекскую конституцию поправок, отбирающих у их малой родины статус суверенной.

Однако, это служило лишь последней каплей в переполненной чаше терпения жителей мятежного региона, которые страдали от недальновидной политики Ташкента на местном уровне.

Почему в Ташкенте опасаются независимых стремлений суверенной республики, почему протесты не прекращаются даже после заявления президента Узбекистана об отмене поправок в конституцию, в чем сходство и различие узбекского и казахского сценариев развития событий вокруг протестов и какие 3 варианта будущего могут ожидать Каракалпакстан по завершению протестных акций – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал главный консультант Института стратегических исследований Виталий Ярмоленко.

Читайте Эрдоган получил, что хотел: почему на самом деле Турция согласилась на Швецию и Финляндию в НАТО

Масштабный протест

Давайте подробнее остановимся на истоках протеста, продолжающегося в эти дни​.

Первопричиной служила инициатива по внесению изменений в узбекскую конституцию. Первоначально носителями такой идеи стали отдельные депутаты от провластной либерально-демократической партии в тамошнем парламенте. А дальше уже замысел видоизменить конституцию подхватил сам президент Шавкат Мирзиёев.

Ведущим мотивом, подтолкнувшим парламентариев выдвинуть такое контраверсионное предложение, стала общая ситуация безопасности, как в Центральноазиатском регионе, так и на всей территории, которой распространилось условное постсоветское пространство.

Учитывая тот факт, что в течение неполных двух лет на территории, которую мы по привычке, именуем, как постсоветское пространство, состоялся ряд попыток изменить установленные в среднеазиатской его части авторитарно-тоталитарные режимы, мнение о необходимости внести правки в конституцию просто не могло не возникнуть в головах узбекского руководства.

Всего таких правок 170.

Основные из них: продление срока пребывания президента в должности и изменение статуса Каракалпакстана. То есть полное исключение из конституции этой республики статей с 70 по 75, гарантирующих ряд формальных привилегий в отношении суверенитета и возможности выхода из состава Узбекистана.

Каракалпакстан – это государственное образование, которое находится формально в определенном союзе обладая широкими правами в составе узбекского государства.

Ярмоленко объяснил, почему начались протесты в Узбекистане / Фото предоставлено спикером

По сути, внесение в узбекскую конституцию соответствующих изменений, сводящих на нет все политические преференции республики каракалпаков представляет собой прямое нарушение ранее заключенного договора между руководством суверенной республики Каракалпакстан и Ташкентом, как политическим центром метрополии датированного 1992 годом.

И все бы ничего, если бы не реакция самого центра. Властная верхушка ответила на народные волнения арестами ряда активистов, призывавших людей массово выходить на улицы. Более того, кое-где звучали даже призывы инициировать процедуру выхода из состава Узбекистана.

Важно Попытки Путина развалить НАТО, ситуация на фронте и судьба Крымского моста: интервью с экспертом

"Крымские уроки"

Некоторые отечественные СМИ писали, что Мирзиёев, изучив "крымские уроки", хочет подавить потенциальные сепаратистские настроения в Каракалпакии путем цементирования своей власти и над тем суверенным регионом. В частности, поэтому он и выступил за внесение пресловутых изменений в основополагающий закон Узбекистана. В этом есть рациональное зерно?

Первое, что надо понимать в этой всей ситуации, это то, что Узбекистан, несмотря на определенные изменения, которые были задекларированы в части свободы слова, с приходом Мирзиёева и дальше остается довольно закрытой политической системой.

Так или иначе, напрямую подобные вещи могут не произноситься. Например, отдельные законы в этом государстве могут быть полностью засекречены. Вот хотя бы закон, регулирующий внешнеполитическое сношение, так и не был обнародован. Хотя приняли его в 2012 году.

Однако, конечно, что эта идея, предусматривающая изъятие "независимых статей" возникла у военно-политического руководства страны из-за опасений того, что однажды в Нукусе (столица суверенной республики Каракалпакстан – 24 канал) прибегнут к активации своего формального права на выход. Что будет расцениваться властью в Ташкенте, как акт сепаратизма.

Как раз во избежание повторения сценария, разыгрывающего сейчас РФ на территории Украины, и было решено прибегнуть к внедрению таких конституционных решений.

В конце концов даже сами жители Каракалпакстана уже в прошлом намекали на то, что были бы не прочь выйти из-под власти Ташкента. Самостоятельные стремления здесь укоренились еще в конце прошлого столетия.

Существовало целое движение за независимость республики. Тогда довольно активно действовала организация независимых, носивших название "Алга Каракалпакстан" (вперед Каракалпакстан). Правда, сегодня движение это уже успело стать маргианальным, а основные его апологеты находятся за границей. Недавно несколько знаковых фигур названного ранее независимого движения были изданы властями Турции по требованию Узбекистана. В обмен на то, что он будет преследовать политических оппонентов Эрдогана на своей территории.

Не стоит забывать также, что даже в случае, если каракалпакам удастся добиться полной независимости от Ташкента, их новообразованное государство столкнется с рядом имеющих место проблем экономического и экологического характера.

На основании всего озвученного у меня возникают огромные вопросы к целесообразности такого рода самостоятельства.

В Узбекистане вспыхнули массовые протесты / Скриншот видео

Президент Мирзиёев уже ж вроде отозвал предлагаемые ранее изменения в конституцию. Почему протестные массы не расходятся?

Думаю, значительную роль здесь играет проблема с коммуникацией и поступлением информации с места событий. Это объяснимо тем, что в самой республике было объявлено чрезвычайное положение.

Следующим шагом властей стали меры по значительному усложнению доступа граждан к Интернету. Именно это привело к недостаточной осведомленности о протестных событиях. По тому, что мы можем услышать, лозунги самих протестующих сильно разнятся между собой.

Иногда можно услышать слово "Азаттик". Что на местных языках означает "Свобода". Отсюда следует, что я уже говорил: в среде протестующих есть и сторонники выхода Каракалпакии из Узбекистана.

Подтверждением тому служат слова некоторых уже арестованных симпатиков независимости.

Надо понимать и то, что сама эта ситуация, вполне возможно, стала последней каплей на фоне других накопившихся на протяжении длительного времени проблем, ухудшив таким образом общую ситуацию в республике. Проблемы скрывались, как уже было сказано, в местной экологии. Вдобавок население испытывает огромную проблему с доступом к пресной воде, которая является характерной чертой для Узбекистана и Центральной Азии в целом.

Нельзя оставлять без внимания и еще один весомый фактор. О нем время от времени я очень люблю вспоминать. А именно – о смене поколений. Фактически, на улицу вышла вполне молодая часть узбеков. Да и вообще как Каракалпакстан, так и Узбекистан в целом являются субъектами на территории, которых проживает довольно молодое население.

Средний возраст по стране и республике соответственно составляет немногим более 29 лет. Настолько молодое общество отнюдь не устраивает весь массив проблем, с которым они вынуждены сосуществовать. Такое положение вещей побуждает людей к постоянным поискам заработка. Чаще поиск ведет к трудовой эмиграции на территорию других государств.

Как проходят протесты в Узбекистане: смотрите видео

Прежде всего, такими странами становятся РФ и Казахстан. Также Турецкая Республика. Однако, в контексте актуальных событий, как то наложение санкций на Россию, вероятны трудности в самом Казахстане, что до сих пор значительно богаче, чем Узбекистан сам по себе. Сейчас, из-за всей совокупности проблем, ранее уехавшая молодежь возвращается, заявляя о стремлении изменений в своем государстве.

Такое развитие событий в Узбекистане оживляет в памяти январские протесты в Казахстане.

Когда проходили массированные акции гражданского неповиновения в Казахстане, тренд, создавший волну протестов в Средней Азии, только формировался. В том же Кыргызстане, где произошла недавно уже третья по счету революция, тема всеобщего недовольства положением дел уже витала в воздухе.

В январских событиях в Казахстане лейтмотив народного возмущения уже приобрел определенные конкретные черты. Вероятно, этот тренд уже составляется сегодня. Мы видим здесь даже некоторые параллели с событиями времен Арабской Весны. В те времена также имели место массовые проявления неповиновения, беспорядки в странах арабского мира.

Таких же последствий, оставленных после себя Арабской Весной, мы пока в этом случае не видим. По крайней мере, пока. И все же есть определенные предпосылки для этого уже. И в основном они очевидны.

Молодое население, страдающее отсутствием возможностей для полноценного развития, социальных лифтов и т.д., на фоне экономических проблем и продовольственного кризиса. Вся эта масса проблем просто не решится без обязательной смены правящих элит. В результате мы и имеем такую взрывоопасную ситуацию в регионе, развитие которой может быть непредсказуемым.

По состоянию на сегодняшний день мы уже имеем новости о пострадавших протестующих, захваченных админзданиях, силовых методах, которые используют внутренние войска Узбекистана. А протесты все никак не прекратятся.

Казахский сценарий

Насколько велика вероятность того, что все так и закончится по казахскому сценарию? Спрашиваю об этом, зная, что на административной границе между Узбекистаном и Каракалпакстаном сосредоточено некоторое количество бронетехники.

Да, все верно. Причем там уже находится не только узбекская национальная гвардия, но и часть регулярной армии. Что уже сигнализирует о всей серьезности сложившейся ситуации.

Можно вспомнить и события, происходившие ранее в Андижане (имеется в виду массовый протест 2005-го года, который был жестоко подавлен предыдущим президентом Исламом Керимовым – 24 канал).

Интересно и то, что именно после андижанских кровавых событий официальный Ташкент решает вернуться в структуру ОДКБ, из которой вышел в первый раз в 1992 году. Связано это с российским влиянием или нет, однако, так или иначе узбекская повторно вошла в сферу влияния Кремля. Несмотря на провозглашение политики многовекторности и внеблоковость.

И более того, Ташкент снова выходит из ОДКБ уже в 2011 году. При этом обвиняя блок в малоэффективности. Не в последнюю очередь выход стал возможным и из-за напряженных отношений с соседними Таджикистаном и Кыргызстаном.

Тем не менее, и после смерти Керимова и с приходом нового главы государства к власти страна и дальше не проявляет особого желания как-то активно взаимодействовать с подчиненным России блоком ОДКБ. Даже несмотря на достаточно тесные межгосударственные связи с Кремлем и статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

Итак, если в ситуации с январскими событиями в Казахстане ОДКБ сыграло ключевую роль по сути, то в текущей ситуации у власти Узбекистана нет значительных возможностей для привлечения внешних актеров. Даже, если она того очень желает.

Хотя со стопроцентной уверенностью ничего утверждать сейчас мы не можем. В любом случае пока не увидим хотя бы какую-нибудь официальную реакцию со стороны России.

Сценарии для Узбекистана

А как события могут развиваться дальше, по Вашему мнению?

Для себя я выделяю несколько вероятных сценариев​.

Первый, это уже упомянутый сценарий январских событий в Казахстане. То есть мы можем стать свидетелями того, как за достаточно короткий период протесты прекратятся. И Ташкент со своей стороны прибегнет к существенным уступкам в тех сферах, которые сегодня больше всего волнуют манифестантов. А это социально-экономические, экологические проблемы республики. А тогда уже события станут историей, которую постараются никогда больше не повторить.

Президент Узбекистана может пойти на уступки / Фото пресс-службы главы Узбекистана

Еще есть один более радикальный вариант​. Ситуация становится абсолютно неконтролируемой и в результате широкие массы будут твердо убеждены в необходимости все-таки выйти из состава Узбекистана.

Среди других последствий такого решения будет проведение референдума о независимости Каракалпакстана в том виде, как это позволит сделать обстоятельства. Все будет зависеть в этом случае также от реакции действующей власти в Нукусе. Формальное руководство в столице суверенной республики почти никак не поддерживает нынешние протесты. Лидерство на себя взяли преимущественно общественные деятели. А это уже создает возможность для формирования параллельных органов власти. Что само по себе приведет к установлению в государстве двоевластия.

Не исключено, что митингующие выступят с идеей создания чего-то вроде некоего "народного правительства", ссылаясь на очень широкие формальные права, которыми наделена каракалпакская автономия.

Аргументом в пользу именно такого итога протестов является информация о том, что протестующие уже пытаются брать штурмом административные здания. Здесь все зависит от возможности договориться с протестующими со стороны Ташкента.

Вижу я еще и четвертый, наиболее интересный вариант​. Некоторые представители независимо настроенных каракалпаков сегодня живут в Москве. Они поддерживают связь с людьми на месте событий.

В самой республике есть определенные интересы компании "Лукойл". Не исключено, что официальная Москва также может быть заинтересована в дестабилизации Узбекистана, чтобы в итоге добиться от Ташкента более лояльного отношения к себе. Вплоть до согласия Мирзиёева на вхождение узбекской территории в состав союзного государства.

По теме – И здесь рука Путина? Почему в Узбекистане вспыхнули протесты: смотрите видео