Брызнули баллончиком, а потом вдвоем избивали: в Киеве старшеклассницы избили подругу

В Киеве 16-летние девочки избили посреди улицы одноклассницу. Правоохранители начали досудебное расследование и нарушительницам грозит лишение свободы.

Накануне инцидента между девушками возникла словесная ссора, во время которой двое из них решили наказать подругу. Об этом сообщили в полиции Киева.

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Школьницы колотили одноклассницу

В полицию обратился мужчина, сообщивший, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы.

Впоследствии полицейские обнаружили в сети видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Правоохранители выяснили, что все три девушки учатся в одной школе. Накануне потасовки между девушками неоднократно возникали словесные конфликты. Во время очередного выяснения отношений две подруги унижали и травили одноклассницу, толкали ее, после чего брызнули в лицо баллончиком и избили.

Очевидцы инцидента снимали действия девушек на видео, которое впоследствии разместили в социальных сетях.



Девушки брызнули баллончиком в лицо одноклассницы / фото Нацполиция



Подростки жестоко избили одноклассницу / фото Нацполиция

Что угрожает подросткам

Пока девушкам объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

В Кировоградской области школьник избил одноклассницу

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в классе ученик наносит несколько ударов ногой и рукой своей однокласснице. В школе ситуацию не прокомментировали. За информацией пользователей соцсети, инцидент произошел в 8 классе школы №1 в Александровке.

Пятисекундное видео драки опубликовали в соцсетях. На нем восьмиклассник избивает свою одноклассницу. Ситуация приобрела огласку и возмутила общество. Журналисты "Кировоградской правды" связались с директором школы №1 Людмилой Литвин. Она сообщила, что ситуацию там было рассмотрено.

Руководитель отдела ювенальной полиции области Сергей Бочарников объяснил, что девушки хотели посмотреть какое-то видео на интерактивной доске, а одноклассник запрещал им это делать, поскольку учитель не разрешал.

"Между парнем и девушкой возник конфликт. Была толкотня и девушка также задевала парня. Родители девушки претензий не имеют", – сказал он.

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