В Киеве пьяный прохожий зарезал подростка

В Киеве 46-летний мужчина зарезал 14-летнего парня. Между ними возник конфликт.

Школьник получил ранение в грудь. К сожалению, он скончался в больнице.

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В Киеве пьяный мужчина зарезал подростка

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел вечером 22 октября. Возле многоэтажки нашли раненого в грудь подростка.

Позже оказалось, что между 14-летним парнем и прохожим возник спор из-за замечаний, которые незнакомец сделал несовершеннолетнему. После этого он ударил подростка ножом в грудь.

После совершенного нападавший покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали скорую. Врачи около получаса пытались реанимировать потерпевшего, но вынуждены были констатировать его смерть,

– отметили полицейские.

Позже нападавшего задержали в собственной квартире. У его соседки нашли нож со следами крови, который он попросил спрятать.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Убийцу задержали / фото полиции

В Днепропетровской области жестоко убили 16-летнюю девушку

Ранее в городе Пятихатки на Днепропетровщине обнаружили тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями. Ею оказалась ученица 11-го класса Елизавета Головня. Девушка была единственным ребёнком в семье.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве, соединенном с изнасилованием или сексуальным насилием.