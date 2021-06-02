Деолигархизация и "Северный поток-2": в Киеве состоится конференция Zero Corruption

В Киеве собирают большую 2-дневную международную конференцию Zero Corruption Conference. Среди приглашенных – гости самого высокого уровня, главные должностные лица и лучшие эксперты.

Мероприятие состоится 7 и 8 июня вживую с соблюдением карантинных ограничений и в режиме онлайн. Трансляцию всех выступлений и обсуждений сможет увидеть каждый украинец – их специально запустят на страницах Центра противодействия коррупции и Сети защиты национальных интересов "Антс" в фейсбуке и ютубе.

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Кто будет присутствовать

Участие подтвердили лидеры трех стран:

Президент Украины Владимир Зеленский;

новоизбранный лидер Молдовы Майя Санду;

премьер-министр Латвии Артур Кариньш.

Ожидают и самых влиятельных гостей из США:

госсекретаря Энтони Блинкена;

заместителя генсека НАТО Мирче Джоанэ;

главу МВФ Кристалину Георгиеву.

Главная тема конференции

Одной из главных тем будет скандальный "Северный поток-2". Он угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"Уникальное сочетание и стратегической коррупции, потому что "Северный поток-2" – это экспорт прежде всего коррупции, а не газа. Это "газократия" против демократии, дезинформация, ведь сколько "Газпром" бросает денег, чтобы дискредитировать Украину. Мы видим правовую войну, когда немцы меняли свое законодательство", – отметила соорганизатор конференции Анна Гопко.

Общее Украины, Молдовы и Грузии

На фоне этой гибридной войны, которую раздула в Европе Россия – Украину, Молдову и Грузию называют трендсеттерами региона. Страны разные по культуре, но похожие ценностно, с общим евроатлантическим путем через тернии.

Украина, Молдова и Грузия – на столкновении 2 противоположных геополитических тектонических плит. С одной стороны – свободной демократической, с другой – авторитарно-олигархической,

– отметил директор Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер.

"Эти противоположные силы, государственные системы мощно сталкиваются именно в этом регионе. Именно в этих трех странах и внешне, и внутренне давит Кремль, чтобы подавить демократию", – добавил он.

Однако, по мнению Карпентера, последние 15 лет этот мировоззренческий кризис коснулся всех без исключения. И Европа, и США после гибридных нападений уже давно в поиске ответов на вызовы, которые та же Украина проживает каждый день.

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И судьбы именно этих трех стран – Украины, Молдовы и Грузии – могут стать определяющими для всех актеров политической карты.

Карпентер считает, что ключом к успеху является 2 составляющие:

постоянное давление гражданского общества на государство, чтобы то придерживалось демократических норм, боролось с коррупцией, с олигархатом, создавало справедливые условия для жизни общества;

поддержка этого гражданского общества международным сообществом извне.

Для этого, собственно, и собирают в Киеве гостей таких разных уровней – чтобы родить в дискуссии истину. Будут говорить от общих угроз для демократии и кризиса верховенства права – до проблем дезинформации, олигархата и тотальной коррупции.

Этот форум будет также площадкой для того, чтобы продвигать положительные реформы в Украине, в том числе и судебную реформу. Наша инициатива – приглашение власти для конструктивного диалога,

– заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Деолигархизация – одна из главных тем

Одной из главных тем обсуждения на уровне властей нескольких государств и экспертной среды станет как раз системная для Украины проблема, анонсированная президентом Зеленским – деолигархизация.

"Это как вишенка на тортике, мы самые интересные и острые панели оставили под конец. В Украине может родиться решение, как правильно делать деолигархизацию, которое будет работать и для других стран региона. У нас будет Карен Гринуэй, которая 22 года работала агентом ФБР и расследовала олигархов по всему Советскому Союзу", – отметила Каленюк.