Обстрелял в ответ на замечание: на Киевщине задержали водителя-нарушителя – фото

30-летний владелец Volkswagen начал стрелять из пистолета из-за того, что ему сделали замечание после создания аварийной ситуации в Вишневом Киевской области. Злоумышленника задержали.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел после того, как 33-летний владелец Renault сделал злоумышленнику замечания касательно опасного вождения. Мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону "француза".

Смотрите также В разгар семейной ссоры: женщина застрелила своего мужа мужа в Одессе – фото

Пострадавший ранений не получил, однако машина была повреждена. Он обратился к правоохранителям.

Что известно о стрельбе в Вишневом

Злоумышленник применил пневматический пистолет / Фото полиции Украины

Как выяснили следователи, 30-летний уроженец Полтавской области совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по машине своего оппонента.

После обстрела злоумышленник скрылся, однако его достаточно быстро задержали.

Во время обыска в машине мужчины нашли оружие калибра 4,5 мм без какой-либо маркировки.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении хулиганства с применением специально приспособленного для нанесения телесных повреждений предмета.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Если служители Фемиды признают мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.