На Киевщине муж задушил жену за то, что не приготовила ему есть

В селе Кожуховка Васильковского района Киевской области произошла ужасная драма – муж задушил жену, после того, как она отказалась его накормить. Супруги были вместе 16 лет.

Соседи рассказали, что они часто ссорились и вместе выпивали алкоголь. Детей у них не было.

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Это произошло после очередной ссоры

После очередной ссоры, муж (ему 34 года) пошел спать в другую комнату, но захотел есть и ночью зашел к жене и требовал, чтобы та немедленно приготовила ему ужин. Женщина отказала и тогда мужчина сорвался и начал ее душить – закрыл нос и рот руками.

Задушил и пошел спать

На следующий день он сообщил родственникам жены, что она умерла. Однако позже, под давлением улик, мужчина признался, что убил ее голыми руками. После этого мужчина пошел спать.

По словам соседей, женщина любила мужа, несмотря на то, что он ее бил.

Что грозит убийцы

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.