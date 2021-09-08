На Киевщине мужчина зарезал пожилого товарища и уснул: жуткие фото (18+)

В ужасном убийстве 70-летнего мужчины подозревают его молодого товарища. Преступление произошло в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.

Правоохранителям о пребывании тела умершего в одном из домов в селе сообщили ночью 8 сентября. Когда полицейские приехали на место происшествия, они сразу увидели, что пенсионер погиб от ножевого ранения в грудь.

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Эксперты выяснили, что пострадавшему попали прямо в сердце.

Убийца спал возле забора



Тело 70-летнего дедушки нашли в комнате его дома / Фото полиции Киевщины

Во время исследования места преступления следователи увидели во дворе дома еще одного мужчину, который спокойно спал.

Правоохранители выяснили, что именно он и является вероятным убийцей.

По данным полиции, 31-летний житель села распивал алкогольные напитки с пожилым товарищем, когда между ними произошел конфликт.

Молодой мужчина схватился за нож и ударил оппонента в грудь.



31-летнего мужчину могут посадить на 15 лет / Фото полиции Киевщины

От полученного ранения потерпевший умер на месте, а злоумышленник вышел из здания, упал возле забора и заснул.

На месте происшествия правоохранители изъяли раскладной нож со следами крови. Подозреваемого задержали. Ему инкриминируют умышленное убийство.

Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.