Киевстар – отличная инвестиционная модель, – Майк Помпео о вкладе VEON в восстановление Украины

Глобальный цифровой оператор VEON вместе с компанией Киевстар объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов в течение 2024 – 2026 годов для восстановления Украины.

Об этом стало известно во время визита руководителей компании в Киев на прошлой неделе.

Делегация в составе основателя VEON Огги Фабелы, генерального директора VEON Group Каана Терзиоглу и члена Наблюдательного совета директоров Киевстар, госсекретаря США Майка Помпео на днях встретилась в Киеве с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем посла Нидерландов в Украине Эсселин Ван Эртен.

В рамках продолжения кампании "Invest in Ukraine NOW!" VEON и Киевстар провели бизнес-инвестиционный форум "B2U: Business to Ukraine" в Киеве. В ходе мероприятия более чем 100 ведущих представителей украинского бизнеса обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в стране, который будет способствовать притоку представителей международного бизнеса в Украину, усиливая экономическую устойчивость страны.

Майк Помпео заявил, что верит в победу Украины и ее поддержку со стороны США независимо от имени следующего президента. Также он назвал Киевстар "отличной моделью" для западных инвестиций, которые понадобятся Украине во время восстановления ее экономики.

Несмотря на то, кто выиграет президентские выборы через несколько месяцев в США, мы предоставим необходимые инструменты, чтобы Украина победила. Это важно для Европы, это имеет значение и для моей страны. Хорошие парни должны победить, а хорошие парни – это украинский народ,

– отметил Помпео.

Он заявил о недопустимости победы диктатуры, ведь "мир окажется в очень плохом положении".

"С первых дней полномасштабной войны VEON помогает Украине"

Гендиректор VEON Group Каан Терзиоглу подчеркнул, что компания не сомневалась в необходимости поддержки Украины и закрытия бизнеса на территории государства-агрессора.

С первых дней полномасштабной войны VEON помогает Украине. Я хотел бы поблагодарить наших международных инвесторов за поддержку нашего выхода с рынка россии, который мы реализовали еще в октябре 2023 года, и непоколебимую сосредоточенность на инвестировании в Украину, включая обязательства в размере 600 миллионов долларов США. Мы будем работать круглосуточно, чтобы обеспечить победу, успешное и вдохновляющее будущее страны,

– подчеркнул Терзиоглу.

"Благодаря поддержке компании-основателя VEON, видению Наблюдательного совета Киевстар, который с присоединением господина секретаря Помпео теперь сильнее чем когда-либо, а также непоколебимой преданности нашей 4000-й команды профессионалов и непрерывной благодарности наших 24 миллионов клиентов, Киевстар является лучшим примером компании, которая принимает вызов восстановления Украины уже сегодня, преодолевая все трудности и ни на миг не теряя концентрации", – добавил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.

Также Майк Помпео провел личную встречу с коллективом Киевстар, во время которой, в частности, заявил, что поражен устойчивостью команды компании, которая преодолела последствия беспрецедентной для мирового телекома хакерской атаки и возобновила предоставление сервисов.

Я искренне рад вернуться в Киев – теперь как часть семьи VEON, как член Наблюдательного совета Киевстар. Украина должна выиграть эту войну не только на поле боя, но и экономически. Частный бизнес, в частности международные инвесторы, играют решающую роль в обеспечении этой победы, которую, я уверен, понимают и ценят все акционеры. Меня вдохновляет невероятная преданность VEON и Киевстар, а также других компаний частного сектора бизнеса, которые продолжают верно служить народу Украины, несмотря на все сложности,

– подытожил Помпео.

В прошлом году Киевстар вложил по меньшей мере 174 миллиона долларов в капитальные инвестиции и рассчитывает расширить масштаб будущих инвестиций с 600 миллионов долларов за три года до 1 миллиарда долларов в течение пяти лет при благоприятных рыночных условиях.