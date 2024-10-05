Действительно ли российского кита-шпиона Хвалдимира убили: полиция Норвегии дала ответ

В конце августа в Норвегии нашли мертвым знаменитого российского белугу-шпиона Хвалдимира. Правоохранители завершили расследование обстоятельств смерти.

В норвежской полиции сообщили, что Хвалдимир, вероятнее всего, умер от бактериальной инфекции. Экспертиза не обнаружила никаких признаков того, что белугу застрелили.

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Результаты вскрытия кита Хвалдимира

Так, вскрытие Хвалдимира обнаружило во рту кита-шпиона раны от застрявшей палки. В отчете указано, что именно это могло привести к проблемам с питанием и усвоением питательных веществ у белуги – это увеличило риск заражения.

В расследовании нет ничего, что бы указывало на то, что Хвалдимира убили незаконно. Поэтому полиция не видит причин начинать расследование смерти кита, и полученный отчет был отклонен,

– говорит руководитель отдела Северного моря Преэде Ревгейм.

Ранее зоозащитники обратились в полицию Норвегии с требованием начать расследование гибели животного, утверждая, что кита убили из огнестрельного оружия. Его тело нашли 31 августа, а за несколько дней до того он выглядел полностью здоровым и активным.

Отметим, что норвежцы заботились о Хвалдимире с 2019 года, когда его обнаружили с камерой GoPro и логотипом российской компании с надписью "Снаряжение Санкт-Петербург".

Прозвище кита – это сочетание норвежского слова hval, что в переводе означает "кит" и имени Владимира Путина.