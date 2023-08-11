Страх эскалации или холодный подход: почему Запад затягивает с передачей F-16 и ракет Taurus

Правительство Германии все еще изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшее время. В то же время в Вашингтоне намекают, что вопрос передачи истребителей F-16 может сильно затянуться.

Кремль пытается использовать затягивание передачи оружия Украины, создавая картинку угрозы на границе с НАТО. Детальнее о том, какая ситуация с передачей ракет Taurus и самолетов F-16, рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Германия готова передать ракеты Taurus, но есть нюанс

Издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве Олафа Шольца, сообщает, что Германия изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы.

В то же время канцлер Олаф Шольц все еще боится ударов немецкого оружия по России и придумал новое условие для передачи таких ракет. В частности, как сообщает издание, продолжаются засекреченные переговоры правительства с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по российской территории.

Отмечается, что глава немецкого правительства "очень озабочен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

То есть условно в Берлине стремятся ввести в ракеты ограничения, чтобы, когда наши бойцы гипотетически нацелились на Белгородскую область, ракета не сработала.

Теперь Spiegel уверяет, что Шольц откровенно заявил, что он не одобрит поставки ракет Taurus Украине, пока не убедится в их технической модификации.

Модификация Taurus займет несколько недель

В общем, такая модификация ракеты вполне возможна на уровне программного обеспечения. То есть в системе устанавливается ограничение относительно географии действия такой ракеты.

Но такая модификация может занять несколько недель, а эти ракеты нужны нашим бойцам еще на вчера.

Да и, наконец, Шольц мог бы посмотреть на опыт использования нашими бойцами британских ракет Storm Shadow, или французских SCALP, где таких модификаций не делалось. Но почему-то эти ракеты до сих пор не полетели по России!

На самом деле Украина ответственный партнер, и если мы договариваемся о чем-то с партнерами – мы это выполняем!

Правда, в сознании Шольца, похоже, все же прогресс. Источники издания Spiegel сообщают, что если раньше канцлер Германии был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то это условие уже не играет главной роли.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба выразил оптимизм по поводу того, что Украина в конечном итоге получит от США и Германии ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. Мол, сейчас партнеры взвешивают все за и против.

Когда Украина получит F-16

Вопросы мощной военной помощи и расширение номенклатуры поставок действительно в последнее время очень сильно замедлились. По крайней мере публично.

В частности, это касается и вопроса поставки самолетов F-16. Издание The Washington Post опубликовало потрясающую информацию. В издании отмечают, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 по меньшей мере следующим летом. Об этом сообщили сразу несколько украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных.

По словам двух неназванных украинских чиновников, только шесть пилотов – примерно половина эскадрильи – пройдут первый раунд обучения. Еще два пилота были определены как резервные кандидаты. Все оправдания относительно того, почему обучение наших пилотов на F16 так будет растянуто во времени – выглядят откровенным затягиванием.

Украинские пилоты должны пройти курсы английского

Как пишет издание, хотя украинские пилоты уже свободно владеют английским, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями.

Так же, по мнению наших партнеров, нужно обучать английскому отдельно и наземный персонал. Поэтому начало фактической боевой подготовки на истребителях тех пилотов, которых уже направили в Европу, смещается на январь 2024 года.

Но что интересно, начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал The Washington Post, что в перерывах между полетами украинские пилоты в течение последнего года уже проходили курсы английского языка в сети.

Однако партнеры определили, что все же нашим пилотам следует изучить дополнительно терминологию, ведь в Украине такой возможности якобы не было. Добавьте к этому больше года отказов от США даже обсуждать идею поставки F-16, и получим откровенное затягивание.

Однако в Воздушных силах ВСУ все же сохраняют определенную долю оптимизма, понимая, что передача таких самолетов, на которых уже смогут летать подготовленные украинские пилоты, в конечном счете значительно усилит безопасность Украины. Хотя в заявлениях и прослеживается определенный тезис, что F-16, скорее, будут использоваться для обороны, а не для наступления.

Почему Украине нужны F-16 уже сейчас

Вместе с тем стоит напомнить, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в прошлом месяце уже раскритиковал западных партнеров за то, что они ожидают от украинских войск широкомасштабного контрнаступления без современной авиации.

Как говорит Залужный, без таких истребителей, как F-16, к сожалению, мы не можем получить преимущества в воздухе.

С одной стороны, украинские военные на передовой утверждают, что низколетающим российским вертолетам удается атаковать их наземные силы отчасти потому, что у Украины нет преимущества в воздухе, а с другой стороны – недавние атаки по Купянщине управляемыми авиабомбами – это также следствие отсутствия у ВСУ большого парка современных истребителей.

Сегодня партнеры оправдываются тем, что, мол, ряд стран Европы уже переходят на более современный F-35, поэтому есть определенная нехватка инструкторов для F-16. Или что для подготовки учебной базы в Румынии еще нужно определенное время.

Но здесь уже американский чиновник заявляет The Washington Post, что именно европейские страны берут на себя инициативу по тренировкам наших пилотов на F-16.

И западные союзники предлагают не тратить попусту время, а начинать подготовку не только уже опытных пилотов, но и отдельную программу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка.

Шольц все еще опасается эскалации: как этим пользуется Россия

Возвращаясь к вопросу, почему же канцлер Германии Олаф Шольц боится передавать Украине ракеты Taurus, стоит сказать, что он, наверное, до сих пор боится эскалации со стороны России.

Кремль этим страхам активно подыгрывает. В частности, известно, что части белорусской армии проведут учения возле стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера". Учения пройдут в районе Гродно недалеко от польско-литовской границы.

В Минобороны Беларуси заявили, что учения призваны учесть уроки, сделанные российскими военными в Украине. И тут уже британская разведка уверяет, что Россия сознательно пытается использовать эти учения для создания истерии в Европе по поводу того, что якобы белорусская армия готовится к нападению на страны НАТО.

Но, похоже, на отдельные страхи европейских политиков, в том числе и Шольца, ответила сегодня глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Она заявила, что ракеты Taurus нужны Украине срочно, а все военные цели России – законны для украинских бойцов!