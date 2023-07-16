Мобилизация продолжается: кого из медиков не могут призвать на службу

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. В настоящее время медработники являются военнообязанными.

Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. 24 Канал подробнее расскажет, какие медики не подлежат мобилизации.

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Кого из медиков могут не призвать на службу

Призыву не подлежат такие медики:

забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабмином;

признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

содержат: трое и более детей в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью, имеющей любые виды нарушений функций организма III-IV степени их выражения и ограничение жизнедеятельности любой категории II-III степени их выражения в соответствии с критериями установления инвалидности детям, утвержденным Кабмином, или ребенка с инвалидностью, имеющей функциональные нарушение в организме и ограничение жизнедеятельности, отвечающих критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица в соответствии с порядком, утвержденным Кабмином; совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет; детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кроме этого, призыву не подлежат медики, которые:

являются соискателями профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Отметим, что также на службу не могут призвать медработников с близкими родственниками, которые погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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