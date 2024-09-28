В ГУР подтвердили ликвидацию российского полковника Коломейцева и показали его тело

27 сентября под Москвой нашли мертвым российского полковника Коломейцева. Оккупант непосредственно причастен к совершению военных преступлений в Украине.

Источники 24 Канала уточнили, что операция по ликвидации полковника была проведена партизанами при координации украинской разведки.

Смотрите также Враг давит с флангов: OSINT-аналитик сказал, насколько угрожающая ситуация в Угледаре

ГУР "отминусовало" еще одного высокопоставленного оккупанта

Впоследствии в ГУР официально подтвердили, что 27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области был уничтожен полковник российской оккупационной армии Коломейцев Алексей Владимирович.



51-летний Коломейцев руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны России, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуживанию БПЛА.

Оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и осуществлению военных преступлений против Украины.️ ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление будет справедливое возмездие,

– говорится в сообщении ведомства.

Ликвидированный Коломейцев / Фото ГУР

К слову, в Курской области украинский дрон едва не "поймал" российского военкора Романова.