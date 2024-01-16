Уже нужно ставить буржуйки: почему коммунальный коллапс в России будет набирать обороты

Коммунальный коллапс охватил более 20 регионов России. Страна-агрессор имеет изношенную экономику и хозяйство, в частности, жилищно-коммунальное.

Такое мнение 24 Каналу выразил доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что, по словам российских ученых, чтобы привести в порядок ЖКХ в России, нужно 20 триллионов рублей. Однако денег на это в стране-агрессоре не будет.

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"Это не последний ряд катастроф. Он будет повторяться каждую зиму. И дальше начнется еще отключение электроэнергии, ведь износ активов в электроэнергетике российской тоже очень велик", – подчеркнул Липсиц.

В России немало плотин, у которых уже истек срок действия. Также есть много подстанций, которые начинают гореть. Это все старое, поэтому его нужно срочно ремонтировать и заменять. Однако денег на это не выделяют. В российском бюджете заложено резкое сокращение затрат на ЖКХ.

Серьезно говорю, без шуток, что нужно учиться ставить буржуйки в квартиры. Запастись дровами. Закупать биотуалеты в квартиры и требовать, чтобы во дворе сделали водяную колонку,

– сказал доктор экономических наук.

С лифтами у россиян тоже проблемы. Для их ремонта нет запчастей, ведь большинство из них – иностранного производства.

Деньги не для россиян

По словам Игоря Липсица, россияне ему пишут о том, что трубы, которые только поставили, начинают протекать после сварки. Все из-за тонкого металла, ведь на этом сэкономили и украли.

Кроме того, люди самостоятельно начали собирать деньги на ремонт домов. Это при том, что в платежках российского ЖКХ есть статья о капитальном ремонте. Однако деньги из этого уходили, похоже, на оружие, а не на ремонт домов.

"Когда лопнули батареи, это значит, что дальше начинается плесень по стенам. И это жилье становится непригодным к жизни", – подчеркнул Липсиц.

Строить новые дома дорого. А бесплатно россиянам никто жилье не даст. Денег в российском бюджете нет, ведь все средства уходят на войну против Украины.

Проблемы с ЖКХ в России