Компания COSMOLOT направила в госбюджет 1,6 миллиарда гривен

Украинская компания COSMOLOT отчиталась об уплате налогов за три квартала 2023 года. Компания направила в государственный бюджет 1,6 миллиарда гривен. Речь идет о едином налоге, налогах на прибыль и доходе компании.

COSMOLOT остается одним из самых весомых налогоплательщиков Украины игровой сферы, отмечает 24 Канал. Недавно компания вошла в рейтинг топовых предприятий и крупнейших по обороту бизнесов с безупречной деловой репутацией по версии Индекса Опендотабота.

Компания COSMOLOT уплатила 1,6 миллиарда гривен налогов

Компания постоянно развивает социальные инициативы. Общий вклад COSMOLOT на благотворительность и помощь фронта, с начала полномасштабного вторжения, составляет более 130 миллионов гривен. Помощь охватывает:

3 комплекса Punisher (станция, БПЛА, пусковая система) в 2022;

100 миллионов гривен на 50 модернизированных БПЛА Punisher в 2023 году, в рамках проекта Cosmolot Airlines в 2023 году;

вооружение на 6,5 миллиона гривен, в том числе 2 пулемета и 49 винтовок;

3 автомобиля с прицепами, более 250 единиц техники (бензопилы, комплектующие, адаптеры и т.п.);

25 дронов-камикадзе, 29 тепловизоров, 3 дальномера, 26 радиостанций, 2 плоттера, 10 Starlink, 60 тактических приборов, 12 зарядных станций);

3,5 миллиона гривен фондам "Вернись живым" и United 24;

1 миллион гривен фонда Херсонской общины для преодоления последствий Каховской трагедии.

Кроме того, компания инициировала создание miltech-проекта Brave Inventors для обеспечения фронта новыми разработками и развитием украинских изобретений. В настоящее время на платформе представлено более 130 военных изобретений.

"Украина защищает свободу Европы и ЕС. Как часть свободной и демократической европейской нации Украина завершает процесс европейской интеграции, находясь в центре Европы, и это становится возможным благодаря открытому обществу страны. Предпринимательство, которое предоставляет рабочие места и ответственно уплачивает налоги, имеет глобальное значение "Стабильная работа украинского ответственного бизнеса является определяющей сегодня, составляя важную составляющую экономической мощи Украины. Таким образом, поддержка предпринимателей, которые строят и поддерживают украинские бизнесы – это важный шаг к процветанию нации", – комментирует Арнульф Дамерау, главный инвестор компании COSMOLOT.

Но сегодня мало платить налоги и поддерживать экономику. Результативная социальная ответственность начинается тогда, когда бизнес ищет и находит эффективные пути обеспечения фронта необходимым. COSMOLOT показывает, что это возможно, когда мы объединяем силы и ресурсы. Мы являемся частью экономического развития и уже имеем результаты существенной помощи фронту. И это только начало”,

– добавляет инвестор.

В компании считают, что украинский бизнес должен нести ответственность не только за процессы, установленные законами налогообложения, но и находить эффективные способы помощи украинской армии, используя собственные ресурсы и коллабируясь с партнерами.