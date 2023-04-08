Nike представили первые в мире шорты с защитой от протекания во время месячных

Компания Nike выпустила первые в мире шорты для женщин, имеющих защиту от протеканий во время менструации. Презентовали новую модель в преддверии чемпионата мира по футболу среди женщин.

Над разработкой уникальных шорт работали с 2019 года. Как рассказала руководительница проекта Лиза Гибсон, компанию на их создание вдохновили девочки-подростки.

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Первые в мире шорты с защитой от протеканий

Компания Nike сообщила, что шорты имеют двухслойную ласточку и тонкую подкладку. Это поможет абсорбировать кровь при протекании. Как сообщил производитель, модель представили в двух цветах черном и темно-синем.

Страх протекания очень реален, он не только в подростковом возрасте. Мы действительно хотели создать дизайн, который поддерживал бы тело в движении, чтобы люди могли сделать спорт ежедневной привычкой,

– заявила Лиза Гибсон, старшая менеджер проекта по инновациям в одежде Nike.

Гибсон также рассказала, что девочки-подростки в возрасте 14 лет чаще бросают занятия спортом, чем ребята. Во время занятий чаще происходит протекание, поэтому девушки испытывают страх. Чтобы помочь это преодолеть, компания разработала уникальную модель. Хотя девочки-подростки покидают спорт не только из-за менструаций, однако в компании хотят обезопасить юных спортсменок и позволить им меньше испытывать страх из-за протекания.

Кроме того, компания стремилась создать продукт, который бы обеспечивал защиту. Также разработчики работали над тем, чтобы шорты были комфортны при использовании средств личной гигиены, но без дополнительного объема.

"Мы действительно хотели разработать дизайн для тела в движении и как резерва, чтобы люди могли продолжать делать спорт ежедневно", - подчеркнули в компании.

Сейчас шорты можно заказать на официальном сайте. Их цена – около 1500 гривен. Однако в настоящее время модель доступна только в черном цвете.

В Испании ввели менструальный отпуск

Правительство Испании одобрило закон о предоставлении оплачиваемого отпуска на лечение женщинам, которые страдают от сильных менструальных болей. Продолжительность больничного не определена временем, однако нужно иметь разрешение врача.

Министер по равенству Ирэн Монтеро заявила, что менструация больше не будет табу. По ее словам, женщины больше не должны принимать обезболивающие препараты перед выходом на работу и скрывать боль, из-за которой так тяжело работать.

В настоящее время менструальный отпуск предоставляется только в нескольких странах мира, таких как Япония, Индонезия и Замбия.