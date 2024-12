Коньяк года 2024: AZNAURI получил признание на престижной премии "Выбор года"

Бренд получил самые высокие оценки по уровню лояльности среди покупателей, с огромным отрывом от ближайшего конкурента.

AZNAURI получил почетное звание "Коньяк года 2024" на самой масштабной национальной бизнес-премии Украины "Выбор года". Это свидетельствует о высоком качестве продукции и доверии потребителей, информирует 24 Канал.

Премия отражает выбор украинцев в различных категориях товаров и услуг. Процесс отбора победителей базируется на комплексных исследованиях, где наибольшее влияние имеет маркетинговый анализ потребительских предпочтений, а также подкрепляется экспертными оценками. В исследовании принимают участие представители различных групп – от звезд и экспертов отрасли до обычных потребителей, что обеспечивает максимально всеобъемлющую оценку предпочтений.

Согласно опросу Ipsos Ukraine, 91,9% потребителей узнают медаль "Выбор года", что подтверждает ее статус и доверие. Это позволяет премии отражать реальные предпочтения людей и создавать прозрачный механизм определения лидеров.

Почетное звание "Коньяк года 2024" свидетельствует о доверии потребителей / Фото AZNAURI

Секрет успеха: от качества до международного признания

"Выбор года" – важная награда бренда AZNAURI в 2024-м.

Главным фактором успеха является правильное позиционирование коньяка AZNAURI, которое было сформировано еще на этапе запуска бренда, и неизменное качество продукта. Мы также активно используем весь комплекс маркетинговых мероприятий, которые работают на узнаваемость бренда. Сейчас этот показатель имеет максимальную отметку на рынке – 82%. Кроме того, важную роль играет фокус команды на достижении высокого уровня дистрибуции и создании корпоративного бренд-блока на полках магазинов,

– рассказал Алексей Друзенко, СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE.

AZNAURI – это символ силы и харизмы, олицетворенный в образе Льва, что подчеркивает премиальность и современность. Коммуникационный посыл бренда "AZNAURI – Сила лева в тобі" выделяется на фоне других, вдохновляя на достижение успеха и устанавливая сильную эмоциональную связь с потребителями.

Получение награды "Коньяк года 2024" – это не только большая честь, но и большая ответственность. Это мотивирует нас на дальнейшее совершенствование и подтверждает правильность нашего пути,

– подчеркнул Алексей Друзенко.

Стоит отметить, что качество коньяков AZNAURI в 2024 году было отмечено и на международных дегустационных конкурсах. Уважаемое международное жюри в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне и Париже отметило коньяки AZNAURI золотыми и серебряными медалями.

Также AZNAURI стал брендом коньяка №1 в мире по темпам роста с приростом 83% и получил звание Brand Champion of the Year 2024 (Бренд чемпион 2024 года) по версии международного издания The Spirits Buisness.

Качество коньяков AZNAURI в 2024 году было отмечено на международном уровне / Фото AZNAURI

Планы развития и расширение вкусов

AZNAURI продолжает развивать свою продуктовую линейку, внедряя новые решения, в частности коллекцию Flavored, которая включает вкусы AZNAURI Wild Cherry, Espresso и новинку 2024 года – Chocolate De Luxe, которая за короткий промежуток времени заняла значительную долю продаж бренда и продолжает расти. Эта стратегия направлена на расширение ассортимента и отвечает на повышенный спрос уникальных вкусовых сочетаний и тренда на удовлетворение вкусом.



Компания и в дальнейшем будет расширять ассортимент / Фото AZNAURI

В планах AZNAURI – продолжать расширение ассортимента и внедрение инновационных решений, чтобы создать новый опыт потребления для покупателей и поддерживать имидж современного бренда.