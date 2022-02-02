Эффективная вакцина против Омикрона, 6 регионов в шаге от красной зоны: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Украине заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне – в течение суток недуг подтвердили у более чем 35 тысяч человек. В то же время возросло количество желающих получить бустерную прививку. Шесть регионов приблизились к красной зоне карантина. В Минздраве назвали одну из самых эффективных вакцин против Омикрона. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов – 4 190 детей и 940 медработников. В больницы госпитализировали 4 314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
Актуально Как отличить коронавирус от простуды: совет Минздрава
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением аж 9 894 пациентов.
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте город Киев.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
- г. Киев – 2 499;
- Винницкая область – 1 252;
- Волынская область – 1 016;
- Днепропетровская область – 1 732;
- Донецкая область – 1 558;
- Житомирская область – 1 581;
- Закарпатская область – 773;
- Запорожская область – 963;
- Ивано-Франковская область – 1 330;
- Киевская область – 1 409;
- Кировоградская область – 310;
- Луганская область – 869;
- Львовская область – 2 953;
- Николаевская область – 816;
- Одесская область – 2 725;
- Полтавская область – 1171;
- Ровненская область – 1 695;
- Сумская область – 1 499;
- Тернопольская область – 1 329;
- Харьковская область – 2 121;
- Херсонская область – 837;
- Хмельницкая область – 1 766;
- Черкасская область – 940;
- Черновицкая область – 988;
- Черниговская область – 882.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости в стране
По состоянию на 2 января в Украине обнаружили 4 130 277 больных коронавирусом. 3 641 474 из них уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, 100 599 пациентов не сумели преодолеть болезнь.Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 18 206 854 ПЦР-теста для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
В Украине растет количество желающих бустерную дозу COVID-вакцины
Источник: Минздрав
Вчера, 1 февраля, бустерную дозу вакцины против коронавируса сделали свыше 20 тысяч украинцев. А позавчера третью прививку сделали более 17 тысяч человек.
Между тем дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.
С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля 2021 года, против коронавируса вакцинировали 15 373 130 жителей Украины:
- 15 373 128 из них получили 1 дозу, 14 672 260 – 2 дозы,
- 17 892 – дополнительную дозу,
- а еще 377 548 – бустерную дозу.
В целом в стране провели 30 440 828 COVID-прививок.Обратите внимание: в сервисе "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно в первый день получения прививки, как только медики введут данные о вакцинации в ЕСЗ. Срок действия сертификата составляет 270 дней со времени получения бустерной дозы.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
В каких регионах Украины могут ввести красную зону: перечень Минздрава
Источник: 24 канал
Во время брифинга 2 февраля главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что вскоре в красную зону карантина могут перейти еще 6 областей:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Сумская область.
По словам Кузина, в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация. Однако есть и положительный момент – сейчас в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем во время прошлой волны.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
Число госпитализированных детей выросло втрое
Источник: 24 канал
Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что с начала года количество госпитализированных из-за коронавируса детей выросло в 3 раза. По состоянию на 2 февраля на стационарном лечении находится почти 2,5 тысячи детей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.
Как защитить детей от коронавирусаВ Украине можно вакцинировать детей с 12 лет. Для этого используется вакцина Comirnaty от Pfizer. Согласно данным CDC, препарат на 93% эффективен против госпитализации подростков в возрасте с 12 до 18 лет. Родителям младших детей в Минздраве советуют напомнить своим малышам о том, как мыть руки, рассказать об этикете кашля и научить физической дистанции.
В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона
Источник: 24 канал
По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз.
Впрочем, после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы.
По данным Минздрава, Украина сейчас имеет больше 2 миллионов доз вакцины Moderna, она доступна во всех уголках страны.
Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Внимание Лидер сборной Украины по биатлону Билосюк заболела COVID-19 перед Олимпиадой-2022
Новости о коронавирусе в мире 2 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 2 февраля в мире обнаружили свыше 381 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.
Испания сократила срок действия антиген-тестов для туристов
Источник: The Local
Так, с 1 февраля туристы, которые выбрали тест на антиген для въезда в Испанию, обязаны сделать его в течение 24 часов до прибытия. Предыдущие правила Испании в отношении антиген-тестов требовали, чтобы путешественники проходили тестирование в течение 48 часов до прибытия в страну.
Исследования коронавируса
Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше
Источник: СDC
Невакцинированные против коронавируса рискуют оказаться в больнице с COVID-19 в 23 раза чаще тех, кто получил бустерную дозу.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес.