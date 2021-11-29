Кремль выдвинул Моргенштерну условия: рэпера могут не впустить в Россию

Скандальный рэпер Моргенштерн тайно уехал из России. Кремль уже якобы выдвинул ему условие, при котором он сможет вернуться на родину.

Рэперу предлагают сотрудничество с Кремлем

По данным российских СМИ, представители Моргенштерна ведут переговоры с Кремлем о возвращении исполнителя в Россию. В администрации Владимира Путина рэперу поставили условие – он должен сотрудничать с властями.

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Сотрудничество должно происходить на фоне президентских выборов, которые будут в 2024 году. Если же Моргенштерн откажется, следственный комитет активизирует свои угрозы. Речь идет об уголовных делах по пропаганде наркотиков.

Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но избавляться от такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет иметь избирательное право, было бы бессмысленно,

– подчеркнуло издание.

В то же время концертный директор исполнителя Табриз Шахиди считает, что ничего позорного в таких переговорах нет. Ведь, мол, такие разговоры с Кремлем могут быть у любого артиста и лидера общественного мнения.

Почему Моргенштерн уехал из России

23 ноября глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в социальных сетях. Мол, Моргенштерн привлекает к этому огромное количество молодежи. Представители исполнителя отвергли это обвинение.

Уже на следующий день СМИ заявили, что рэпер уехал из России. Шахиди пояснил, что Моргенштерн улетел в Беларусь на частное мероприятие, а дальнейшие концерты в России состоятся по расписанию. Однако 26 ноября запланированный концерт в Москве отменили. Сейчас Моргенштерн якобы находится в ОАЭ.