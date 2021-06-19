Выведет ли криминализация контрабанды табачную отрасль из тени

Контрабанду нужно рассматривать структурно, разделять по направлениям и диверсифицировать подход и ответственность. Далее читайте на украинском.

Особливості національної контрабанди

Люди часто ризикують життям заради того, що переправити пакет цигарок через кордон України в ЄС. І це звісно не легально, але на такий ризик українець йде цілком свідомо. І причина цьому дуже проста – економічна криза є причиною зростання цікавості до контрабанди. Якщо поїхати селами Західної України біля прикордонних пунктів пропуску, то ви побачите цілком не бідні садиби і більшість з них побудовані саме на такому бізнесі.

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Нелегальна переправа інколи дуже винахідлива. Саме зараз найбільш популярними є дрони. Їх і збити складно, і не встежиш оскільки не всі місця кордону контролюються прикордонниками. Є й класичні методи, як от всім відомий потяг "Львів – Перемишль" цілком увійде в історію як приклад кругової контрабандної поруки. Все працювало дуже просто: поїзд стартує зі Львова, до кордону їхати приблизно дві години і за цей час пасажири розбирають вагон з середини і в обшивку вкладають цигарки. Як тільки потяг проходить кордон, цигарки виймаються, пакуються в мішки та на ходу викидаються з потяга вже на території Польщі де їх вже чекають покупці.

Хоча зараз класичні методи контрабанди як от потяг, безкамерні колеса в авто які заміняють в буквально в кущах пере кордоном, в минулому, частка нелегального ринку сигарет, за підрахунками Інституту майбутньго, зросла з 2,3% в 2017-му до 6,6% за підсумками минулого року. А уже станом на серпень 2020 року TNS Kantar оцінювала ринок нелегальних сигарет в Україні у 6,9%. А зараз деякі виробники говорять вже про 9%.

Зеленський дає сигнал

Наприкінці квітня 2021 року, президент Зеленський подав, як невідкладний проєкт закону №5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Державна фіскальна служба України зі свого боку, як орган на який буде покладено завдання боротися з товарною контрабандою, погодила даний законопроєкт. Тепер справа за народними обранцями.

Товарна контрабанда була декриміналізована в Україні у 2012 році. З цього моменту відповідальність за товарну контрабанду становила штраф в розмірі 100% від вартості та конфіскація, або ж 200% від вартості та конфіскація у випадку повторного порушення.

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Ситуацію з криміналізацією контрабанди потрібно розглядати комплексно. З одного боку криміналізація суцільної товарної контрабанди не є повністю вигідною для держави, в контексті швидких і оперативних рішень. Адже за умови кримінальної відповідальності, до остаточного рішення суду, держава зможе накладати арешт, але не зможе конфісковувати даний товар.

Конфіскація товару на користь держави, передбачає вигоду для державного бюджету. Адже, тоді він може реалізовуватися шляхом аукціону. Проте, це не стосується деяких видів товарів – наприклад тютюнових виробів.

Хто на передовій

На сьогодні, основним органом який припиняє нелегальний обіг тютюнової продукції є податкова міліція Державної фіскальної служби. Об'єм і вартість товару, що вилучає ДФС є неспівмірно більшим, за те, що зупиняється на митниці.

В основному – це сигарети які ввозяться з сусідніх з Україною країн – Молдови і Білорусі та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, або ж "продукти" підпільного виробництва нелегальних виробників, переважно підробки світових брендів, чи "лівак", що виходить з офіційних заводів, за участі їхніх недобросовісних виробників.

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Тільки за перші 5 місяців 2021 року ДФС було вилучено нелегальних тютюнових виробів на суму 434 мільйони гривень. Податкова міліція звітує про викриття 10 підпільних виробництв, зокрема з виробництва кальянного тютюну та на Закарпатті, та сигарет в Миколаєві та Києві.

В зоні проведення ООС спецпідрозділ ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів вилучив тютюнових виробів на 23 мільйона гривень, значну частину яких становили контрафактні сигарети виготовлені на окупованих територій – на потужностях Федосійської тютюнової фабрики в Луганську та Тютюнової компанії "Хамадей" в Донецьку.

Які перспективи

Загалом, менш ніж за пів року було відкрито 57 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу тютюнових виробів. Метою злодіїв є отримання вигоди від продажу товару на території України чи нелегальне його ввезення до Євросоюзу, для реалізації за кордоном.

Відповідно, "самопальний" чи не зрозуміло де вироблений товар – сигарети, не можна реалізовувати ні за яких обставин. Тому, відпадає потреба в невідкладній конфіскації, адже в будь-якому разі товар буде знищено. Отже, цілком об'єктивним підходом було б виокремити та криміналізувати тютюнову контрабанду, наряду з контрабандою дерева, в окремий сегмент та ввести жорстку відповідальність за дані дії.

Контрабанда лишається однією з ключових проблем держави. Боротьба з нею повинна стати одним з ТОП-пріорітетів. Контрабанда товару, як і подальша його реалізація, мають стати об'єктом підслідності новоствореного Бюро економічної безпеки.

Допоки, державні органи визначаються з членами Конкурсної комісії з обрання керівника БЕБ, з цією проблемою успішно та активно справляється податкова міліція Державної фіскальної служби.

Нам же, лишається чекати внесення змін в законодавство та очікувати обрання керівником Бюро економічної безпеки професіонала, який досконало знає свою справу та зможе вирішити актуальні проблеми, що приносять Україні багатомільярдні збитки.