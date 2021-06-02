Криминализация секс-труда только усугубляет проблему, а не искореняет ее, – Покальчук

Криминализация секс-труда предусматривает законы и нормы, которые криминализируют секс-труд или налагают штрафы на него. Такой метод – один из вариантов законодательного урегулирования труда в секс-индустрии.

Под запрет подпадают предложения секс-услуг, "содержание борделей" или жизнь за счет "проституции". Об этом рассказала в блоге "Территория равенства" Оксана Покальчук.

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Криминализация как один из вариантов урегулирования секс-труда

По ее словам, несмотря на это, такая модель не является выходом или правильным решением.

Потому что мировые исследования показывают, что криминализация секс-труда обычно только усугубляет проблему, а не искореняет ее,

– отметила Покальчук.

Она добавила, что криминализация подталкивает секс-работниц и работников в подполье, заставляет работать в опасных условиях, с минимальными возможностями защиты и поддержки со стороны государственных структур.

Такие люди нередко становятся пострадавшими от насилия и других преступлений.

Важно, как рассказала директор Amnesty International в Украине, что работа в подполье не позволяет обратиться в правоохранительные органы, а если заявление все-таки подали, шансы на справедливое следствие минимальные. Это обеспечивает преступникам безнаказанность и "зеленый свет" для новых преступлений.

"То есть криминализация секс-труда никогда не уменьшит спрос на секс-услуги в стране. Опыт показывает, что такие услуги все равно будут оказываться, однако загнанные в подполье секс-работницы остаются бесправными", – отметила Покальчук.

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