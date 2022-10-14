Взрывы на Крымском мосту: в России уже состоялось судилище над так называемыми фигурантами

Оккупанты пытаются как можно быстрее закрыть дело о взрывах на Крымском мосту, прозвучавших 8 октября. Так, в России уже состоялось судилище над теми, кого назвали фигурантами дела.

Спешка россиян в ведении дела по Крымскому мосту свидетельствует, что враг хочет как можно скорее замести следы. Оно и не удивительно, ведь версия о начиненном взрывчаткой грузовике буквально трещит по швам. В то же время, судилище над подозреваемыми уже провели, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Пятерых фигурантов уже арестовали

Если раньше мы сообщали о задержании восьми фигурантов по делу о подрыве Крымского моста, то теперь уже есть первые судебные решения. Так, в Киевском районном суде Симферополя под арест решили отправить пятерых из задержанных.

По словам источника росСМИ, их всех взяли под стражу. За решеткой фигуранты дела будут находиться до 8 декабря. Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. Заметим, что Роман Соломко и Владимир Злоба, как уверяют в ФСБ, – граждане Украины.

Версия о подрыве грузовика разваливается

Напомним, что в общей сложности ФСБ отметили, что якобы причастны к взрывам на Крымском мосту 12 человек. Из них восьмерых уже успели задержать. И как мы отметили выше, пятерых – даже осудить. Граждан Украины и Армении в списке фигурантов, предполагают в InformNapalm, вписали не просто так. Они необходимы, чтобы как-то отбелить репутацию самих россиян.

Обвинение главы ГУР МО Кирилла Буданова в организации самого подрыва – очередная чушь, которую придумали оккупанты. С другой стороны, им выгодно было найти не только причастных к взрыву в Украине, но и самих организаторов в нашем государстве. И лучше всего, по мнению оккупантов, с этой ролью справились бы только в разведке.

Но ведь совсем все не складывается воедино. К примеру, на рентгеновском снимке грузовика видно, что в нем были только рулоны с полиэтиленом. Никаких взрывных устройств внутри, как уверяют россияне, не было.

Да и сам грузовик вызывает очень много вопросов. К примеру, на видео можно увидеть, что не транспортное средство стало причиной разрушений на мосту. Он лишь попал в засвет взрыва. Более того, как тогда объяснить уничтожение двух пролетов на сооружении, расположенных в совершенно разных местах?

Последний штрих в сомнениях версии ФСБ. На видео с обзором грузовика и на рентгеновском снимке две разные машины. На той, которая прошла сканер, – на одну ось меньше. Это значит, что враг, в спешке хоть как-то сфабриковать доказательства, не сумел сделать все хотя бы немного более правдоподобным.

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