Кто чаще всего болеет COVID-19 и поможет ли вакцинация от коронавируса

Быстро пролетело лето, а с ним и надежда, что все наконец закончится. Оказывается, еще нет. Холодный осенний ветерок навевает невеселые мысли, ведь к нерешенным медицинским вопросам еще нам не хватало такого количества циничных манипуляций и фейков. Также целый ряд важных положительных сдвигов, по-прежнему остается без внимания. Далее читайте на украинском.

COVID-19 з нами надовго

Літня атмосфера для інфекційного стаціонару було не менш спекотною, ніж температура навколишнього середовища. Кожна лихоманка, кожна підозра на пневмонію ретельно перевірялась на COVID-19. Це створило серйозне перенавантаження приймальних інфекційних відділень, але результати до середини серпня були досить втішними. Відсоток дійсно підтверджених випадків, які потребували госпіталізації, протягом всього літа був досить низьким.

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З другої половини серпня кількість поступаючих хворих зросла щонайменше вдвічі, або й втричі. Відверто кажучи, це сильно збиває з пантелику – ще не настали зручні умови для звичайних сезонних спалахів. Чому кількість хворих зростає з середини серпня, а не в листопаді? Дивно.

Те, що відбувається в світі, особливо в Ізраїлі, США, Великобританії, Іспанії тощо погано піддається поясненню. Треба ретельно аналізувати та розбиратись.

Як протягом цілого літа, так і останнім часом, коли зареєстровано появи нових внутрішньовидових мутації (дельта-штам та інші), структура хворих принципово не змінилась.

Майже абсолютна кількість важких хворих – це пацієнти з серйозними супутніми захворюваннями. Молодь, діти, вагітні та й просто здорові люди в своїй більшості важко не хворіють. Є певні поодинокі виключення, але вони легко пояснюються. Треба лише глибоко вивчити анамнез пацієнта.

На превеликий жаль, серед тих, хто поступає в госпіталь, є також вакциновані всіма, без винятку, вакцинами, як однією, так і двома дозами. Говорити, що вакциновані є стовідсотково безпечними та не можуть заражати інших наразі не можна. Іноді бачимо, як цілі сім'ї щеплених хворіють амбулаторно, серед яких деякі потребують стаціонарної допомоги.

Світові дані стверджують, що вакциновані в більшості хворіють легше, ніж невакциновані. У нас буде можливість перевірити це на практиці та дуже скоро зробити власні висновки.

Також іноді трапляються не часті, але чітко окреслені побічні дії після щеплень (після щеплення, чи із-за щеплення – питання, яке в нашій країні надзвичайно важко вирішити). Тому порада бажаючим щепитись бути уважними, та перед плануванням вакцинації завчасно звернутись до лікаря та пройти хоча б мінімальний огляд та обстеження, особливо коли є супутні непрості захворювання. І при появі небажаних поствакцинальних наслідків вчасно звертатись за допомогою, а не зволікати.

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На практиці також помічено, що досить часто люди, одразу після вакцинації, на 5 – 8 дні, заражаються. Що це за явище та в чому причина – також треба розбиратись. Є припущення, що після щеплення людина стає дуже вразливою, тому ще одна дуже цінна практична порада – після щеплення принаймні на тиждень залишатись вдома та максимально знизити соціальні контакти.

Гарних новин також вистачає, і вони дуже втішають

Як і прогнозували, перехворілі прекрасно захищені своїми власними імунними клітинами, та міцно тримають оборону. Ні дельта, ні лямбда, ні йота, ні ще які варіанти мутацій не можуть наразі "пробити" захист перехворілих.

Деякі поодинокі повторні випадки, які становлять 0,1% (пораховані на величезних вибірках), як і раніше, пов'язані з особливостями імунітету та є виключенням із загального правила. Відсоток важких хворих серед перехворілих теж вирахуваний – 0,05%.

Я особисто, на практиці, бачив всього пару раз, щоб перехворілі взагалі звертались в стаціонар. І в цих випадках мав місце дуже важкий імунодефіцит і навіть факт про перше вірусологічне одужання залишається під великим питанням.

Ґрунтуючись на великих масштабних звітах, які опубліковані та доступні в відкритих джерелах, можна зробити припущення, що перехворілі становлять мізерну загрозу для оточуючих, набагато меншу, ніж ще не перехворілі вакциновані.

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Дуже хочеться надіятись, що ця інформація буде якнайшвидше взята до уваги, проаналізована та використана для адекватного відношення всередині суспільства. Логічно, що права та переваги перехворілих мають стати в пріоритеті.

Попри небажане продовження набридлого всім ковіду, майбутнє все одно виглядає набагато краще попереднього року. Час покаже.