Охраны становится все больше, – российская оппозиционерка предположила, кто может убить Путина

Владимира Путина не один раз пытались убить, но пока все попытки тщетны. В то же время недовольство россиян войной, которую Кремль ведет против Украины уже более 10 лет, растет.

В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный политик Ольга Курносова предположила, кто может осуществить успешное покушение на жизнь главы Кремля.

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Желающие найдутся

На днях глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что знает о попытках убийства Путина. Все покушения на диктатора, к сожалению, пока неудачные. Впрочем, по его словам, россияне боятся потерять Путина.

Как заметила российский оппозиционный политик, попытки убить Путина могут идти изнутри и они будут гораздо успешнее чем те, идущие извне.

Все больше и больше охраны себе создает Путин. Он часто меняет охранников. Однако диктатор с кем-то периодически встречается, поэтому попытки сделать что-то изнутри могут быть более успешными,

– добавила Курносова.

Российский президент уже давно не является "компромиссной фигурой для своего окружения" и "третейским судьей, который всех устраивает.

Прежде всего экономическая ситуация ухудшается. Понятно, что те, кто занимаются производством оружия, обогащаются, но они собирались проводить свою условную пенсию где-то в теплых краях на Лазурном побережье, а сейчас сделать это все сложнее,

– сказала Курносова.

Отметим, что рупор российского диктатора Дмитрий Песков уже отреагировал слова Буданова о нескольких покушениях на жизнь Путина. По его слова, безопасность президента страны-агрессора обеспечивается на должном уровне, но Песков жалуется на угрозы от "киевского режима".