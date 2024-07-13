Буданов во время разговора отметил, что попытки убить Путина были, однако неудачные. В то же время он назвал диктатора "гарантом жизненной стабильности" для россиян.

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Попытки покушения на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно заявления Буданова о нескольких покушениях на жизнь диктатора.

Угрозы от киевского режима очевидны, безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне,

– сказал он.

Добавим, что даже несмотря на подтверждение факта покушений, Буданов отметил, что Путина нельзя назвать "компромиссной фигурой". В качестве подтверждения он вспомнил свою бабушку, которая застала смерть Сталина. Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул и нет понимания, как жить дальше.

Кирилл Буданов убежден, что с Россией происходит нечто похожее, поскольку Путин у власти более 20 лет. По слова разведчика, у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности.

Отметим, что в мае 2022 года Буданов рассказывал, что через месяц после начала полномасштабного вторжения на Путина было покушение. Он отмечал, что это было "по линии, как говорится, представителей Кавказа".