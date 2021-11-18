Эта ситуация меня шокировала, – Лещенко прокомментировал покушение на свою жизнь

Роман Лещенко впервые прокомментировал информацию о предотвращении покушения на его убийство. Он пояснил, что всего несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии.

"Постоянно угрожают"

Министр аграрной политики поблагодарил правоохранителей и главу МВД Дениса Монастырского за то, что они обеспечивают порядок. Лещенко подчеркнул, что полностью готов к сотрудничеству и предоставит все документы.

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Политик признался, что с 2020 года его семье неоднократно угрожали. "Этот процесс постоянный", – отметил министр.

Он связывает это со своей политической деятельностью. "Мы разоблачили много фактов о двойной приватизации, незаконном переводе государственной земли в частную собственность, все эти схемы связаны с возвращением земель Министерству обороны. Мы ведем следственные действия в отношении сотен должностных лиц".

Поэтому Лещенко шокирован тем, что причиной для нападения стала его деятельность в 2017 году. "Ситуация по поводу мошеннических действий гражданина США носит исключительно гражданско-правовой характер в отношении аграриев". Он подчеркнул, что его отношения с американцем не касаются государственной службы.

Эта ситуация меня шокировала. Если кто-то считает, что любые угрозы, шантаж или покушение на министра аграрной политики, дадут возможность избежать ответственности, то я хочу вас заверить, что вы не имеете никаких перспектив,

– заявил Лещенко.

Он пояснил, что все материалы о земле есть у правоохранителей. "Устраняя и запугивая, вы ничего не добьетесь", – заверил министр. Он подчеркнул, что в преступлениях против украинской земли нет сроков давности, поэтому все виновные понесут ответственность.

"Я очень благодарю. У меня нет больше слов", – подытожил Лещенко.

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Что известно о покушении на убийство министра

18 октября Монастырский заявил, что полицейские помешали подготовке убийства и ограблению Лещенко. Заказчиком был гражданин США, заплативший киллерам 20 тысяч долларов задатка.

Злоумышленникам позволили брать себе все, что они захотят в квартире Лещенко. Однако половина этого должна была достаться американцу.

Подозреваемых задержали 17 ноября в ресторане. Американец передал исполнителям задаток, а после того должен был покинуть Украину еще до убийства. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Смотрите видео с реакцией Лещенко на подготовку его убийства: