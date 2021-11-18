Лещенко прокоментував замах на своє вбивство

Роман Лещенко вперше прокоментував інформацію про запобігання замаху на його вбивство. Він пояснив, що лише кілька годин тому повернувся з відрядження з Саудівської Аравії.

Постійно погрожують, – Лещенко

Міністр аграрної політики подякував правоохоронцям та очільнику МВС Денису Монастирському за те, що вони забезпечують порядок. Лещенко наголосив, що повністю готовий до співпраці та надасть усі документи.

Важливо Планували вбивство Лещенка: у МВС розповіли перші деталі замаху на міністра

Політик зізнався, що з 2020 року його сім'ї неодноразово погрожували. "Цей процес постійний", – зазначив міністр.

Лещенко пов'язує готування вбивства зі своєю політичною діяльністю. "Ми викрили багато фактів щодо подвійної приватизації, незаконного переведення державної землі в приватну власність, усі ці схеми пов'язані із поверненням земель міністерству. Ми ведемо слідчі дії щодо сотень посадовців".

Міністр наголосив, що він шокований тим, що причиною для нападу стала його діяльність у 2018 році.

Ця ситуація для мене шокувала. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, шантаж або замах на міністра аграрної політики, дадуть можливість уникнути відповідальності, то я хочу вас запевнили, що ви не маєте ніяких перспектив,

– заявив Лещенко.

Він пояснив, що усі матеріали про землю є у правоохоронців. "Усуваючи та залякуючи, ви нічого не досягнете", – запевнив міністр. Він наголосив, що у злочинах проти української землі нема строків давності, тому всі винні понесуть відповідальність.

"Я дуже дякую. В мене нема більше слів", – підсумував Лещенко.

Дивіться відео з брифінгу Монастирського про готування замаху на вбивство:

Новина доповнюється...