Представники правоохоронних органів зазначили, що напередодні замовник зустрічався з ймовірними кілерами. Він залишив 20 тисяч доларів завдатку. Мотивом злочину у МВС називають, передусім, гроші.

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Через тиждень громадянин США мав повернутись додому

Громадянин США через тиждень – півтора виїжджав до себе додому, на святкування різдвяних свят. І ось тут мали завершити усі справи, поки він був би вже у літаку,

– розповів голова Нацполіції Ігор Клименко

У нацполіції кажуть, що злочин мав бути особливо цинічним, адже зловмисникам "дозволили" брати собі все, що вони захочуть у помешканні Лещенка. Проте 50% цього мало дістатись замовнику.

Це не має відношення до державної служби, – Лещенко

Сам міністр наголосив, його відносини з громадянином США, не мають жодного стосунку до його державної служби.

Дивіться відео брифінгу щодо замаху на Лещенка:

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