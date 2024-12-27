Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Румунії. Зазначається, що інформації про можливий цільовий удар по території Румунії немає.

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Дрон потрапив у повітряний простір Румунії

В Міноборони Румунії повідомили, що радар вперше зафіксував сигнал о 21:04 за 15 кілометрів на схід від Кілії Веке в повіті Тулча.

Відомство сповістило населення округу про небезпеку і почало процедуру підготовки до зльоту винищувачів, але радар втратив сигнал о 21:09 за Гринвічем.

Зазначимо, що хоча бойові літаки були підготовлені до втручання у передбачений нормативами час, ситуація не вимагала їхнього зльоту,

– йдеться в заяві.

Наразі компетентні структури Міноборони проводять розслідування цієї події для з'ясування всіх обставин.

Сили і засоби Бойової служби повітряної поліції, як румунської армії, так і розміщені країнами НАТО на національній території, постійно контролюють повітряний простір Румунії та прилеглі до неї райони, готові діяти в будь-який момент, залежно від ситуації в зоні відповідальності,

– наголосили в Міноборони.

До слова, раніше стало відомо, що під час атаки 25 грудня російська ракета подолала близько 140 кілометрів через територію Молдови та Румунії. Однак у Міноборони країни не підтвердили цю інформацію та заявили, що протиповітряна оборона Румунії не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір.