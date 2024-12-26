Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчук.
Декілька БпЛА із Дніпропетровщини рухаються в напрямку Кіровоградської області.
БпЛА через Дніпропетровщину летять у напрямку Кам'янського та Кривого Рогу.
Декілька груп БпЛА рухаються через Харківщину. Курс – південно-західний
З Дніпропетровщини БпЛА продовжує рух в напрямку Запоріжжя.
Групи БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.
БпЛА на межі Донеччини та Харківщини. Курс на Дніпропетровську область.