Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

22:33, 26 грудня БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчук.

22:30, 26 грудня Декілька БпЛА із Дніпропетровщини рухаються в напрямку Кіровоградської області.

22:04, 26 грудня БпЛА через Дніпропетровщину летять у напрямку Кам'янського та Кривого Рогу.

21:59, 26 грудня Декілька груп БпЛА рухаються через Харківщину. Курс – південно-західний

21:14, 26 грудня З Дніпропетровщини БпЛА продовжує рух в напрямку Запоріжжя.

21:13, 26 грудня Групи БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.