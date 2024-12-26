Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся российские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

23:28, 26 декабря БпЛА с Полтавщины движутся в Черкасскую область.

23:11, 26 декабря БпЛА в пригороде Харькова.

22:33, 26 декабря БпЛА через Полтавщину курсом на Кременчуг.

22:30, 26 декабря Несколько БпЛА с Днепропетровщины движутся в направлении Кировоградской области.

22:04, 26 декабря БпЛА через Днепропетровскую область летят в направлении Каменского и Кривого Рога.

21:59, 26 декабря Несколько групп БпЛА движутся через Харьковскую область. Курс – юго-западный

21:14, 26 декабря С Днепропетровщины БпЛА продолжает движение в направлении Запорожья.

21:13, 26 декабря Группы БпЛА на Сумщине движутся в юго-западном направлении.