В частности, значительно повреждены торговые помещения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях атаки в Никополе

Из-за российской атаки пострадали восемь человек, из них семеро госпитализированы. Спасатели совместно с медиками оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, одна женщина находится в критическом состоянии, еще три женщины в возрасте 39, 63 и 64 года сейчас находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Последствия удара по Никополю / Фото ГСЧС Украины

Россия продолжает терроризировать мирное население и регулярно обстреливает Никополь. В частности, 11 ноября войска страны-агрессора нанесли удар по городской амбулатории. В результате этого погибли два человека, еще пятеро получили ранения, четверо из них пришлось госпитализировать.

В тот день россияне обстреляли город артиллерией и беспилотниками. Пострадало кафе, магазин, медучреждение, промышленное предприятие, машины и многоквартирные дома.