Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какая ракета упала в Черновицкой области

Спасатели рассказали: саперы ГСЧС изъяли обломки взрывоопасного предмета. Их нашли на открытой территории.

На месте работали все профильные службы. Специалисты группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения идентифицировали взрывоопасный предмет, обследовали прилегающую территорию и изъяли обломки,

– написали в ведомстве.

В сети есть фото ракеты вблизи.

Ракета, которая упала на Буковине на Рождество / Фото из соцсетей

ГСЧС не назвали тип ракеты. Но есть мнение, что это могла быть крылатая ракета Х-101, которую сбили во время массированного удара.

В сети распространяют и примерную карту, где летели ракеты утром 25 декабря.

Хорошо видно атаку на Буковину / Фото из соцсетей

Как в мире реагируют на "рождественское поздравление" от россиян

Политологи утверждают, что союзники должны жестко реагировать на обстрелы. Ведь крылатые ракеты летели через воздушное пространство Молдовы и Румынии. То есть агрессор нагло пользуется воздушным пространством других стран, чтобы атаковать Украину.

Интересно, что Кит Келлог осудил российскую атаку. Это важно для Украины, ведь именно Келлог является специальным представителем США по вопросам Украины и России.

А вот посольство Ирана решило поздравить украинцев с Рождеством, желая мира под звуки "Щедрика". Люди взорвались возмущением в комментариях.