Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Мониторинговые паблики ранее сообщали, что одна из крылатых ракет пролетела 140 километров по территории Молдовы и Румынии. Интересно, что в Молдове подтвердили нарушение воздушного пространства, а в Румынии – нет.

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Нужна жесткая реакция от союзников

Как отметил Рейтерович, Россия осуществила ракетный удар на Рождество не просто так. Они хотят показать, что Украина не может быть вместе с цивилизованным миром, а должна оставаться на уровне со страной-агрессором.

Эта история – привет различным "миротворцам" вроде Орбана, которые рассказывали, что договаривались о каком-то перемирии. Пусть он теперь публично прокомментирует то, что произошло. Россия говорила, что готова на какое-то там перемирие. Иногда это можно продемонстрировать действиями. Боевые действия вряд ли остановились бы. Но они могли бы не делать обстрелы,

– сказал Рейтерович.

Другая проблема, что ракета таки пролетела через территорию Румынии, которая находится и в ЕС, и в НАТО. Если там и в дальнейшем будут давать возможность вражеским ракетам и дронам находиться в своем воздушном пространстве, то все это будет продолжаться.

Нужна жесткая реакция от союзников. А они банально ее не демонстрируют.

Это закончится только тогда, когда такие ракеты или дроны будут сбиты. Затем должно быть жесткое дипломатическое заявление о нарушении границы и об опасности. Далее нужно требовать от России не делать этого. А как предупреждение начать сбивать не только то, что будет долетать на их территорию, но и сбивать вражеские воздушные цели в радиусе 100 километров даже на территории Украины,

– подчеркнул Рейтерович.

Добавим, в ночь на 25 декабря Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Силы ПВО зафиксировали 184 воздушные цели. Удалось сбить 113 ракет и дронов. Еще 52 беспилотника были локально потеряны и не достигли целей.